Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.18 комментариев
Киев признал повреждение склада из-за работы ПВО
Власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу Украины, обломки упали в Деснянском районе.
Власти Украины признали, что работа ПВО привела к повреждению складского помещения в Киеве, передает РИА «Новости».
Обломки, образовавшиеся в результате работы ПВО, упали в Деснянском районе Киева. В результате этого фасад складского помещения получил незначительные повреждения.
В ночь на пятницу в Днепропетровской области Украины была объявлена воздушная тревога, произошел взрыв в Кривом Роге. Позднее сирены воздушной тревоги сработали еще в семи регионах.