В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.32 комментария
Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА
В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар
В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.
Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.
На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.