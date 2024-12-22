Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА

В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар

Tекст: Денис Тельманов

Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.



«В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.

На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.