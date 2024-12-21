Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.21 комментарий
ПВО за полчаса уничтожила три украинских дрона над Крымом
Силы ПВО за полчаса сбили три украинских беспилотника над Крымом
В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.
Над территорией Республики Крым были уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата. Инцидент произошел в период с 15.40 до 16.10 по московскому временисообщается в Telegram-канале Минобороны.
Системы противовоздушной обороны, находящиеся на дежурстве, успешно отразили атаку беспилотников. Пока остается неизвестным, какие именно модели дронов были задействованы.
Дежурные средства ПВО минувшей ночью уничтожили 19 украинских дронов сообщило Минобороны.
Киевский режим в субботу утром атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа.