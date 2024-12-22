В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.29 комментариев
Украинская ракета сбита над Курской областью
Российские ПВО уничтожили украинскую ракету вечером над Курской областью
Российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью, сообщил региональный оперштаб.
Как передает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили украинскую ракету над Курской областью. Региональный оперативный штаб сообщил об этом в своем телеграм-канале.
В сообщении штаба говорится: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО». Это подтверждает эффективность действий российских сил ПВО в защите воздушного пространства региона.
Подробности о типе ракеты и возможных последствиях пока не сообщаются. Тем не менее, данное событие является частью продолжающегося конфликта, в рамках которого происходят как ракетные удары, так и их успешное перехватывание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами ПВО в течение получаса над Крымом с использованием дежурных средств обороны. Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа.