Российские ПВО уничтожили украинскую ракету вечером над Курской областью

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, российские силы противовоздушной обороны вечером в субботу уничтожили украинскую ракету над Курской областью. Региональный оперативный штаб сообщил об этом в своем телеграм-канале.



В сообщении штаба говорится: «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области поздним вечером. Спасибо бойцам ПВО». Это подтверждает эффективность действий российских сил ПВО в защите воздушного пространства региона.

Подробности о типе ракеты и возможных последствиях пока не сообщаются. Тем не менее, данное событие является частью продолжающегося конфликта, в рамках которого происходят как ракетные удары, так и их успешное перехватывание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами ПВО в течение получаса над Крымом с использованием дежурных средств обороны. Киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани в три волны с использованием беспилотников самолетного типа.