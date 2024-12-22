США и Израиль нанесли авиаудары по хуситам в Йемене

Авиация Израиля и США атаковала позиции хуситов в Сане, включая штаб ракетных бригад

Tекст: Денис Тельманов

По данным источника в местных органах власти, передает РИА «Новости», американская и израильская авиация провела три удара по позициям шиитского движения «Ансар Алла» в столице Йемена – Сане. Среди атакованных объектов – штаб ракетных бригад на горе Аттан на юго-западе города и военный лагерь Эль-Хафа на горе Нукум, который расположен на востоке Саны.



Источники сообщают, что эти удары стали ответом на ракетный обстрел Тель-Авива, который был проведен хуситами в субботу. В результате обстрела получили легкие ранения четырнадцать человек.

По словам источника, после ударов в небе над Саной наблюдается повышенная активность авиации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о том, что нанесли гиперзвуковой удар по военной цели в Израиле, использовав ракету «Палестина-2». Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии. Президент России Владимир Путин назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.