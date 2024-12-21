Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

Хуситы сообщили об ударе ракетой «Палестина-2» по военной цели в Тель-Авиве

Tекст: Александра Юдина

Правящее на севере Йемена движение выступило с заявлением о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что для атаки использовалась ракета «Палестина-2», которая могла успешно поразить цель.

Хуситы указывают, что их ракетные войска смогли точно поразить военный объект в оккупированном Яффо (Тель-Авиве), а противовоздушная оборона Израиля не смогла перехватить данную ракету.

Это заявление последовало после недавнего объявления хуситов о применении беспилотников для атак по Тель-Авиву и южным районам Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, что привело к гибели девяти человек и разрушило ключевые объекты инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.