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Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву
Хуситы сообщили об ударе ракетой «Палестина-2» по военной цели в Тель-Авиве
Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о гиперзвуковом ударе по военной цели в Израиле, использовав ракету «Палестина-2».
Правящее на севере Йемена движение выступило с заявлением о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве, передает РИА «Новости».
Отмечается, что для атаки использовалась ракета «Палестина-2», которая могла успешно поразить цель.
Хуситы указывают, что их ракетные войска смогли точно поразить военный объект в оккупированном Яффо (Тель-Авиве), а противовоздушная оборона Израиля не смогла перехватить данную ракету.
Это заявление последовало после недавнего объявления хуситов о применении беспилотников для атак по Тель-Авиву и южным районам Израиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, что привело к гибели девяти человек и разрушило ключевые объекты инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.