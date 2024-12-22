Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.



Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.