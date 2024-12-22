В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.32 комментария
Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа
Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа
Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.
Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.
Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.
Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.