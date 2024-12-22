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    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России
    Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины
    МВФ добавил Украине три условия для продолжения финансирования
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    32 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня

    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

    21 декабря 2024, 05:11 • Новости дня
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского

    Небензя обвинил Зеленского в попытках спровоцировать Россию на эскалацию и в срыве любых мирных инициатив

    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский пытается сорвать «любые мирные инициативы» и спровоцировать Россию на «кардинальную» эскалацию, так как мир для него – «самый страшный сценарий», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН назвал Зеленского «терпящим катастрофические неудачи на поле боя просроченным украинским президентом», передает РИА «Новости».

    «Мир для него – это самый страшный сценарий, поскольку ему, имеющему поддержку, по некоторым данным, лишь 11% граждан Украины, в этом случае придется идти на выборы и лишаться власти», – сказал Небензя.

    По словам постпреда, Зеленский боится, что придется «отвечать за все те преступления, которые он совершил против своего народа». В связи с этим Киев «отвергает одну за другой мирные инициативы», например, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене пленными.

    Небензя заявил, что теракт против начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в полной мере подтверждает «человеконенавистническую и террористическую» сущность киевского режима. Западных кураторов Киева Небензя назвал соучастниками этого и подобных преступлений.

    Он заверил, что Москва продолжит разоблачать американские биолаборатории на Украине. По словам постпреда, «есть все основания полагать, что в закрытых биологических лабораториях США, размещенных по всему миру, разрабатывалось биологическое оружие». Небензя призвал «вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах».

    Напомним, Орбан предложил Москве и Киеву обменять пленных и ввести рождественское перемирие, но Украина категорически отказалась от этих инициатив. Украинский МИД назвал предложение Венгрии «аморальными манипуляциями». Орбан повторно предложил обмен пленными между Россией и Украиной на Рождество.

    Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства в Москве утром во вторник. По подозрению в совершении теракта задержан гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Убийство», «Террористический акт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Украинские спецслужбы признались в ответственности за теракт.

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    21 декабря 2024, 04:29 • Новости дня
    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу

    Белый дом счел возможные перебои с финансированием правительства США помехой при передаче власти Трампу

    Белый дом заявил о возможных проблемах с передачей власти Трампу
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Проблемы с финансированием правительства США могут затруднить передачу власти новой администрации во главе с Дональдом Трампом, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

     «Если правительство прекратит работу, не буду чрезмерно углубляться в гипотезы, но в реальности работа по передаче власти будет ограничена», – приводит слова Жан-Пьер РИА «Новости».

    Она отметила, что в Белом доме не считают временное прекращение работы правительства неизбежным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о продлении финансирования федерального правительства до 14 марта.

    Закон должен быть принят Палатой представителей и Сенатом до 08.00 мск субботы, чтобы предотвратить шатдаун – приостановку работы федерального правительства.


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    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

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    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    21 декабря 2024, 14:17 • Новости дня
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире рассказал о планах премьера Словакии Роберта Фицо встретиться с российским президентом Владимиром Путиным из-за проблем с транзитом газа через Украину в Европу.

    Вучич в телеэфире сообщил, что Фицо планирует в понедельник отправиться на встречу с российским лидером, передает РИА «Новости».

     Уточняется, что причиной визита стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что вызывает серьезные проблемы с обеспечением страны и Европы в целом.

    По словам Вучича, сложившаяся ситуация наиболее сильно затронула Словакию и Австрию.

    «Словакия во всяком случае в тяжелом положении. Насколько я знаю неофициально, в понедельник Фицо отправится к Путину», – заявил Вучич.

    Ранее Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Евросоюза заявил о полном отказе от дальнейшего транзита газа через территорию Украины.

    В разговоре с Фицо премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года.

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    21 декабря 2024, 19:27 • Новости дня
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ

    Минниханов: Беспилотники атаковали в Казани объекты ОПК и жилые дома

    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу Казань была атакована восьмью беспилотниками, три из них были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Минниханов заявил, что три беспилотника были нацелены на объекты оборонно-промышленного комплекса и были уничтожены. Остальные атаковали жилые дома. По словам Минниханова, только благодаря везению, пострадавших и погибших нет, передает ТАСС.

    Глава Татарстана выразил возмущение массированной атакой и подчеркнул: он не ожидал, что противник нападет на жилые дома, особенно в выходной день. Он отметил, что все оперативные службы Казани сработали четко и мобилизовались вовремя, что позволило держать ситуацию под контролем и оказать необходимую помощь всем нуждающимся.

    Минниханов также сообщил о том, что на некоторых атаковавших беспилотниках взрывчатые вещества не сработали, и работа по их ликвидации ведется. Для обеспечения безопасности была проведена эвакуация людей, а ситуация остается стабильной и под контролем.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака беспилотников ВСУ на Казань стала местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать население региона.

    Напомним, утром в субботу киевский режим атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Казани с трех направлений, в результате чего были повреждены жилые дома.

    Власти Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации для оперативной ликвидации последствий атаки беспилотных летательных аппаратов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что ударом беспилотников по жилым домам Казани Владимир Зеленский выместил бессилие.

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    21 декабря 2024, 15:30 • Новости дня
    МВФ добавил Украине три новых условия для продолжения финансирования

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд ввел три новых структурных маяка для Украины в последней ревизии программы расширенного финансирования, среди которых стратегия для фондового рынка и оценка НКРЭКУ, сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

    Международный валютный фонд (МВФ) добавил три новых структурных маяка по итогам шестой ревизии выполнения Украиной обязательств по программе расширенного финансирования (EFF), передает ТАСС.

    Гетманцев пояснил, что среди новых условий – подготовка операционной стратегии для регулятора рынка ценных бумаг и фондового рынка, внесение в парламент законопроекта о критических рисках третьих сторон и проведение внешней оценки работы регулятора в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

    «Структурные маяки – это жесткие обязательства по реформам с дедлайнами, которые берет на себя заемщик в ходе выполнения программы МВФ», – написал Гетманцев.

    По его данным, теперь количество структурных маяков достигло 51, из которых 34 выполнены, в том числе пять с опозданием. Это происходит на фоне утвержденной в марте 2023 года четырехлетней программы МВФ для Украины с финансированием в 15,6 млрд долларов.

    Ранее совет исполнительных директоров МВФ провел шестой обзор программы финансирования для Украины, что открывает путь для выделения Киеву около 1,1 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования (EFF).

    В октябре МВФ сообщил, что после пятого обзора программы расширенного финансирования Украины согласовано выделение Киеву транша в 1,1 млрд долларов.

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    21 декабря 2024, 15:47 • Новости дня
    InfoBrics: Польша заменит Украину в возможной войне НАТО против России
    InfoBrics: Польша заменит Украину в возможной войне НАТО против России
    @ Artur Widak/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Польша готовится к замене Украины в прокси-войне НАТО против России, что может объяснять усиленные поставки военной помощи из США и директиву о сохранении военных запасов, сообщило издание InfoBrics.

    Издание пишет, что польская озабоченность сохранением военных запасов может быть связана с директивами НАТО о подготовке Варшавы к участию в военных действиях. Польша, возможно, готовится занять место Украины в конфликте НАТО против России, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что в последнее время Польша начала получать значительную помощь от Соединенных Штатов.

    Ранее замглавы Минобороны Польши Павел Залевский отметил, что страна приближается к пределу своих возможностей в оказании военной помощи Украине, но продолжает ее поддерживать.

    Напомним, польские власти в рамках председательства в ЕС собираются заняться вопросами милитаризации Европы на фоне противостояния с Россией.

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    21 декабря 2024, 02:49 • Новости дня
    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве

    Заявление советника комитета Рады Волянского о планах Киева по мобилизации 18-летних вызвало скандал на Украине

    Слова советника комитета Рады о мобилизации 18-летних вызвали скандал в Киеве
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Советник Верховной рады Назарий Волянский заявил, что мобилизационный возраст на Украине будет снижен до 18-20 лет в начале 2025 года. В Раде уже заявили, что его лишат статуса советника.

    Волянский в эфире новостного YouTube-канала отметил, что европейские и американские партнеры с 2022 года настаивают на снижении мобилизационного возраста до 18 лет.

    «Поэтому когда меня спрашивают, снизится ли он, то, конечно, снизится. Например, в следующем году, я думаю, в первых месяцах – январь, февраль, март – будет принято такое решение по снижению мобилизационного возраста», – приводит его слова ТАСС.

    Ведущая была шокирована этим заявлением и напомила о обещаниях украинского лидера Владимира Зеленского не снижать мобилизационный возраст. Однако Волянский настаивал на том, что обсуждение этого вопроса продолжается, чтобы определить общественные настроения. Волянский заявил, что украинская администрация согласится на требования США, которые могут пойти на сокращение или прекращение военной помощи.

    Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что на следующем заседании будет поднят вопрос о лишении Волянского статуса советника. Он назвал высказывания Волянского «малопонятными и спекулятивными». Член комитета по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский также оспорил наличие законодательных инициатив по снижению возраста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет, а разногласия по этому вопросу стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном.

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    21 декабря 2024, 15:01 • Новости дня
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    Орбан предложил сменить собственника газа на границе с Украиной
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Венгрия ведет переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа, предлагая смену собственника на границе с Украиной.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил, чтобы газ, переходя на территорию Украины, считался венгерским, передает РИА «Новости».

    «Мы хотим провернуть такой трюк: что если газ, заходя на территорию Украины, уже считался бы не российским, а был бы в собственности покупателя», – заявил он.

    Орбан подчеркнул, что Венгрия не отказывается от планов получать энергию через Украину и будет продолжать переговоры в следующем году.

    Он отметил, что зависимость от одной трубопроводной системы делает страну уязвимой.

    Таким образом, Венгрия ищет пути диверсификации своих энергетических источников и сохранения транзита через Украину, что, по мнению Орбана, повысит энергообеспеченность страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия и Россия решили проблему с платежами за газ и ядерное топливо для АЭС в Пакше, которая возникла из-за санкций США против Газпромбанка. До этого премьер-министр Венгрии заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы. Венгрия обратилась к США с просьбой сделать исключение из санкций для Газпромбанка, чтобы осуществлять платежи за российский газ.


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    21 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    Американские специалисты наводят ракеты США для стрельбы по российской территории, отношения между Россией и США сейчас недружественные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США являются недружественной для России страной, так как американские ракеты стреляют по российской территории. Он отметил, что эти ракеты наводят специалисты из США. передает РИА «Новости».

    «США – это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее», – заявил Песков.

    Ранее предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск также подвергся ракетному удару со стороны ВСУ.

    До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

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    21 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    @ crsreports.congress.gov

    Tекст: Александра Юдина

    Американские военные успешно протестировали гиперзвуковое оружие LRHW и высокоточную ракету PrSM для противостояния России и Китаю.

    Пентагон продемонстрировал успешные испытания новых систем вооружения, передает РИА «Новости».

    Комплекс LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) с гиперзвуковым боевым блоком прошел тестирование на мысе Канаверал во Флориде. Это первый полностью успешный пуск, завершившийся поражением учебной цели. До этого ракеты LRHW часто терпели неудачи на различных этапах полета.

    Комплекс Dark Eagle, состоящий из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки и ракеты AUR с боевым блоком C-HGB, способен развивать скорость до 5 Махов. Ориентировочная дальность действия превышает 2775 километров. Эти системы могут начать поступать на вооружение частей уже в ближайшее время.

    В будущем Dark Eagle станет частью комплекса Typhon, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk и многоцелевыми SM-6.

    Пентагон рассчитывает использовать системы в потенциальном конфликте с Китаем, чтобы разрушить зоны запрета доступа, которые НОАК может создать над Тайваньским проливом.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

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    21 декабря 2024, 21:06 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В субботу в Киеве были слышны взрывы, после чего тревога была объявлена в нескольких областях Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» информировало о взрывах и работе ПВО в Киеве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.30 мск тревога звучала не только в Киеве, но охватывала и еще несколько областей: Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую.

    Ранее утром в субботу взрывы прогремели в Винницкой области Украины, также сообщалось, что взрывы прогремели в Полтаве и Харькове.

    В пятницу Минобороны сообщило об успешном ответном ударе по целям в Киеве за атаку ракетами ATACMS по Ростовской области.

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    21 декабря 2024, 21:30 • Новости дня
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины

    Британский аналитик Меркурис заявил о катастрофическом положении Украины в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Британский аналитик Александр Меркурис назвал Курскую область большой катастрофой для Украины, отметив ухудшение ситуации на фронте в последние недели.

    Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran заявил, что украинские вооруженные силы находятся в бедственном положении в зоне СВО. По его словам, западные СМИ недооценивают степень ухудшения ситуации для Украины на линии фронта. Он отметил, что уже летом положение было непростым, но в последние недели стало еще хуже.

    Меркурис подчеркнул: «Курская область – это большая катастрофа».

    Как сообщает РИА «Новости», эксперт также упомянул, что Курская область стала для Украины «открытой раной», и предсказал начало битвы за Красноармейск (украинское название – Покровск) в ближайшие дни или недели. Меркурис выразил уверенность, что сражение начнется до нового года.

    Тем временем российские подразделения продолжают освобождать территории. За последние сутки в ДНР были освобождены села Зеленовка и Новый Комар. Также отбиты 16 контратак ВСУ на Купянском, Авдеевском, Южнодонецком и Херсонском направлениях. Поражение нанесено по 149 районам скопления живой силы и техники, а также инфраструктуре военных аэродромов.

    По данным Минобороны, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных. Также уничтожены танк и две американские боевые машины пехоты Bradley. Средства ПВО России сбили 154 беспилотника, снаряд системы залпового огня HIMARS и управляемую ракету «Нептун».

    Кроме того, в субботу в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой народной республике.

    Как отмечал ранее телеканал CNN, потеря контроля над Красноармейском станет крупнейшим поражением для ВСУ за последние месяцы.

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    21 декабря 2024, 09:10 • Новости дня
    Беспилотник атаковал ЖК «Лазурные небеса» в Казани

    Tекст: Александра Юдина

    Оперативные службы Казани прибыли к жилому комплексу «Лазурные небеса» в связи с падением беспилотного летательного аппарата на здание.

    Оперативные службы Казани были вызваны к жилому комплексу «Лазурные небеса» после получения сообщения о падении беспилотника на здание, передает ТАСС.

    На данный момент информации о пострадавших не поступало.

    По словам очевидцев, БПЛА врезался в строение, вызвав частичные повреждения фасада. На месте работают специалисты, которые оценивают ущерб и проводят расследование причин инцидента.

    Власти города призвали жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации.

    Как сообщали в Минобороны, российские средства ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник над Республикой Татарстан.

    Коментарии (2)
    21 декабря 2024, 21:41 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о «технологической дуэли» с Западом

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение президента Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касались уникальных свойств ракетной системы «Орешник» и были ответом тем, кто говорит об уязвимости этого оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что комментарий Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касался уникальных характеристик новой ракетной системы «Орешник». Песков отметил, что эта система на поколение опережает все существующие виды вооружения, при этом не будучи ядерным оружием, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что слова Путина были прямым ответом на заявления западных экспертов, которые сомневаются в возможностях «Орешника».

    «Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения», – пояснил пресс-секретарь Кремля.

    Песков также отметил, что слова президента о «технологической дуэли» были реакцией на заявления западных экспертов об уязвимости «Орешника», таким образом, Путин предложил провести своего рода испытание, в ходе которого «Орешник» продемонстрирует свои возможности, показав, что он не уязвим, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», и заявил о готовности России к такой «технологической дуэли» с западными системами ПВО в любой момент.

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

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