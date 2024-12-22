Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Путин отметил вклад энергетиков в развитие экономики и повышение качества жизни

Tекст: Денис Тельманов

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с их профессиональным праздником, передает ТАСС. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, он отметил значимость энергетиков для укрепления промышленного потенциала страны и повышения качества жизни миллионов российских семей.



Путин подчеркнул, что благодаря самоотдаче работников отрасль становится более высокотехнологичной, в ней внедряются передовые инженерные и цифровые решения, а также повышаются экологические стандарты. «Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов этой стратегически значимой, базовой, без преувеличения, фундаментальной отрасли», – говорится в его телеграмме.

Глава государства особо выделил мужество и решимость специалистов, которые работают над восстановлением энергосистем в Донбассе и Новороссии, в регионах, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения. Он также отметил необходимость продолжать качественно изменять облик энергетического комплекса России, запускать новые объекты генерации и развивать энергетическое машиностроение на базе собственных разработок.

Путин пожелал всем работникам и ветеранам энергетической отрасли здоровья, благополучия и поздравил с наступающим Новым годом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности, отметив важность их работы в Донбассе и Новороссии, а также в приграничных регионах и разведывательных структурах. Также сообщалось, что Путин направил поздравление 1307-му мотострелковому полку, удостоенному звания «гвардейский» за заслуги и героизм при защите Отечества. Кроме того, Путин поздравил также команду юниоров с успешным выступлением на 21-й Международной естественно-научной олимпиаде в Бухаресте.

