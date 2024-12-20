Путин поздравил спецслужбы с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности

Tекст: Антон Антонов

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что сотрудники спецслужб «твердо стоят на страже национальных интересов России», защищают «общество и государство от внутренних и внешних угроз». Он подчеркнул, что органы безопасности всегда были «верной, прочной опорой» России.

«И сегодня наш долг – вспомнить славный и героический путь отечественных спецслужб, почтить память ветеранов, которые спасали жизни людей, защищали свободу и независимость нашей страны, в том числе внесли огромный вклад в Победу над нацизмом, 80-летие которой мы торжественно отметим в мае наступающего года», – сказал президент.

Он отметил, что новые поколения сотрудников продолжают и совершенствуют «традиции своих предшественников».

«От имени граждан России благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за верность долгу и высокую самоотдачу, за стремление максимально эффективно выполнить поставленные задачи», – сказал Путин.

Отдельно он поблагодарил тех, кто работает в «Донбассе и в Новороссии, на линии боевого соприкосновения и в приграничных регионах», а также «участвует в эффективных рейдах в тылу противника, по линии наших разведывательных структур добывает ценную информацию».

Напомним, в 2023 году Путин в поздравлении сотрудников спецслужб России с Днем работника органов безопасности заявил о необходимости «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в стране.