Путин призвал пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России

Путин призвал спецслужбы жестко пресекать попытки Запада дестабилизировать ситуацию в России

Tекст: Антон Антонов

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, заявил, что День работника органов безопасности демонстрирует уважение народа России к людям, которые стоят на страже ее суверенитета и конституционного строя. Как заявил Путин, сотрудники органов безопасности «защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий».

В истории их работы «много славных и героических страниц», сказал президент. В связи с этим он поблагодарил ветеранов, которые «достойно защищали Родину от внутренних и внешних угроз».

Путин выразил благодарность сотрудникам ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ, которые в условиях «серьезных вызовов» демонстрируют высокий профессионализм и слаженную работу. Глава государства отметил работу по контрразведывательному обеспечению специальной военной операции и защите населения новых регионов России.

Путин подчеркнул, что при поддержке Запада украинские власти фактически встали на путь государственного терроризма. «Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей», – заявил Путин.

Он призвал активизировать борьбу с терроризмом на всех направлениях, применяя «широкий комплекс технических и оперативных возможностей». Кроме того, президент указал на необходимость повышенного внимания к охране границ, «особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения». Путин считает важным предоставить «всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов».

Также президент заявил о важности усилить работу «по всем другим ключевым направлениям»: борьбе с экстремизмом, коррупцией и информационными угрозами; защите гостайн и экономических интересов страны; обеспечению работы компаний и предприятий.

Путин указал на необходимость «жестко пресекать» попытки спецслужб Запада дестабилизировать ситуацию в России, а также попытки «нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять свое будущее».

Как заявил президент, «у органов безопасности нет простых задач», но есть все возможности, чтобы защитить безопасность России. Он заявил: «Уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит, добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России и нашему великому народу».

Напомним, комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента.