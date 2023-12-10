Рядом с Сумами еще один полковой город – Ахтырка. Самым знаменитым командиром, а затем и шефом ахтырских гусар был поэт-партизан Денис Васильевич Давыдов. На линии фронта что ни город или даже деревня – то русская история.8 комментариев
Госдума зафиксировала активизацию спецслужб НАТО с началом выборов в России
Госдума: С началом президентской кампании в России фиксируется активизация спецслужб НАТО
Комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ фиксирует активизацию деятельности спецслужб НАТО в связи с началом кампании по выборам президента в России, сообщили в комиссии.
Как говорится в сообщении, комиссия отмечает активизацию работы спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и «агентов влияния» в связи с началом кампании по выборам президента в России, передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что в период избирательной кампании на территории России происходят незаконные акции, организованные спецслужбами НАТО, соответствующие тренинги за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой в том числе МИД Германии, организованы в странах Прибалтики и Грузии обучающие мероприятия для «псевдонаблюдателей» и так называемых журналистов в изгнании.
В комиссии добавили, что данные о провокациях передадут в ЦИК и Генпрокуратуру.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя участие Владимира Путина в выборах президента России, заявил, что «будет гонка, что надо».