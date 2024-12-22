В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.32 комментария
Израильские удары по сектору Газа унесли жизни 14 человек
При израильских ударах по Дейр-эль-Балах и Хан-Юнису в Газе погибли 14 человек
В результате израильских ударов по сектору Газа погибли 14 человек, включая жертв бомбардировок в городах Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис.
По данным катарского телеканала Al Jazeera, 14 человек стали жертвами израильских ударов по сектору Газа. Десять из них погибли в городе Дейр-эль-Балах в результате бомбардировки жилого дома в центральной части палестинского анклава. Еще четверо погибших зарегистрированы в городе Хан-Юнис на юге сектора, где обстрел был направлен на центр города.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после событий 7 октября 2023 года, когда сторонники ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. Эта акция сопровождалась убийствами жителей и захватом около 250 заложников. ХАМАС объяснил свои действия как ответ на израильские меры в отношении мечети Аль-Акса в Иерусалиме.
В ответ на нападение, Израиль объявил полную блокаду сектора Газа и начал наносить ответные удары не только по палестинскому анклаву, но и по отдельным районам Ливана и Сирии. Эти мероприятия привели к началу наземной операции в секторе Газа, что еще больше обострило ситуацию в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Израиль в нарушении международного права и призвал США и другие западные страны остановить его действия в Сирии, чтобы предотвратить угрозу миру и стабильности в регионе, а авиация США и Израиля нанесла три удара по позициям хуситов в Сане после обстрела Тель-Авива хуситами.