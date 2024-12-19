Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.9 комментариев
ЕС заморозил активы России до выплаты компенсаций Киеву
Евросоюз обязал заморозить российские активы до окончания конфликта и выплат Киеву
Евросоюз принял решение заморозить российские активы до завершения конфликта на Украине и выплаты компенсаций Киеву, что юридически обязывает все страны ЕС следовать этому постановлению.
Как сообщает ТАСС, саммит ЕС постановил, что все страны сообщества обязаны заморозить суверенные активы России до конца конфликта на Украине и выплаты компенсаций убытков Киеву. Это решение является юридически обязывающим и может быть пересмотрено только единогласным постановлением другого саммита.
В заявлении саммита отмечается, что «на основании закона ЕС российские активы останутся блокированы, пока Россия не прекратит» специальную военную операцию на Украине и «не компенсирует ей убытки», причиненные конфликтом. Данный шаг принят в рамках усилий ЕС по оказанию давления на Россию для урегулирования конфликта и поддержки Украины.
Решения, принятые Европейским советом, обладают обязательной силой для всех стран-членов ЕС и институтов сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал два варианта конфискации замороженных активов России, одним из которых были судебные решения, которые могли бы стать основой для изъятия активов, а также обсуждал возможность обходиться без судебных процедур по расчету ущерба.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году