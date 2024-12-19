  • Новость часаПутин заявил о готовности провести дуэль «Орешника» против ПВО НАТО «прямо сейчас»
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа «играет в бисер» от безысходности

    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    9 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    15 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    13 комментариев
    19 декабря 2024, 20:36 • Новости дня

    ЕС заморозил активы России до выплаты компенсаций Киеву

    Евросоюз обязал заморозить российские активы до окончания конфликта и выплат Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз принял решение заморозить российские активы до завершения конфликта на Украине и выплаты компенсаций Киеву, что юридически обязывает все страны ЕС следовать этому постановлению.

    Как сообщает ТАСС, саммит ЕС постановил, что все страны сообщества обязаны заморозить суверенные активы России до конца конфликта на Украине и выплаты компенсаций убытков Киеву. Это решение является юридически обязывающим и может быть пересмотрено только единогласным постановлением другого саммита.

    В заявлении саммита отмечается, что «на основании закона ЕС российские активы останутся блокированы, пока Россия не прекратит» специальную военную операцию на Украине и «не компенсирует ей убытки», причиненные конфликтом. Данный шаг принят в рамках усилий ЕС по оказанию давления на Россию для урегулирования конфликта и поддержки Украины.

    Решения, принятые Европейским советом, обладают обязательной силой для всех стран-членов ЕС и институтов сообщества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал два варианта конфискации замороженных активов России, одним из которых были судебные решения, которые могли бы стать основой для изъятия активов, а также обсуждал возможность обходиться без судебных процедур по расчету ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году

    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

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    17 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России

    Bloomberg: Германия и Бельгия обеспокоены возможной конфискацией активов России

    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ес обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России. Один из них – судебные решения, которые могли бы послужить основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур по расчету ущерба.

    По данным источников Bloomberg, Германия, Бельгия и Люксембург выразили серьезные опасения по поводу идеи конфискации замороженных активов России, передает ТАСС. Эта идея обсуждается в контексте возможных изменений в международной поддержке Украины после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

    Европейский союз оценивает юридические и финансовые последствия конфискации замороженных российских активов для использования в пользу Украины, говорится в материале. Дипломатическая служба ЕС и ряд стран-членов рассматривают различные варианты действий. Среди предложенных путей решения обсуждается необходимость судебных решений, которые могли бы послужить легальной основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    17 декабря 2024, 19:31 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину

    Еврокомиссия не поддержала продолжение транзита газа из России через Украину

    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину
    @ Sergei Chuzavkov/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

    По сообщению агентства Reuters, Еврокомиссия не выразила интереса к продолжению транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европейского союза. Представитель ЕК заявил: «ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом».

    Это заявление стало ответом на обращение министров энергетики стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков для энергобезопасности ЕС после завершения текущих соглашений о транзите газа через Украину в 2025 году.

    По словам представителей стран Восточной Европы, прекращение транзита может негативно сказаться на их энергобезопасности. В письме министерств содержится призыв к Еврокомиссии рассмотреть возможность продолжения транзита, чтобы избежать потенциальных энергетических кризисов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Также сообщалось, что Европейский союз наблюдает за эффектом от санкций Соединенных Штатов против Газпромбанка, как сообщили в Еврокомиссии.

    Коментарии (19)
    19 декабря 2024, 02:18 • Новости дня
    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык

    Министр Латвии потребовала извинений от Bolt за русскоговорящего таксиста-украинца

    Латвийский министр заставила украинского таксиста извиняться за русский язык
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже потребовала извинений от компании Bolt после инцидента, где таксист из Украины общался с ней на русском языке в Риге.

    Как сообщает украинское издание «Страна», министр иностранных дел Латвии Байба Браже выразила недовольство после поездки в такси, где водитель-украинец общался с ней на русском языке. По словам министра, русский язык не должен являться единственным средством общения в стране.

    После инцидента компания Bolt извинилась перед министром, объяснив, что водитель является беженцем из Украины, не владеющим латышским языком. Это заявление было опубликовано в социальной сети Х, которая используется для официальных комментариев министра.

    Кроме того, подобные случаи языковых споров становятся все более частыми. Например, в одной из школ Германии преподавательница украинского языка выразила недовольство тем, что ее ученица использует русский язык в общении в своей семье.

    Случай с министром и таксистом продолжает вызывать обсуждения в обществе, поднимая вопрос о языковых предпочтениях и толерантности в многонациональных странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, последнее в Латвии государственное радио на русском языке оказалось на грани закрытия; власти Таллина приняли решение исключить слово «русский» из названий двух гимназий города; Министерство внутренних дел Эстонии предложило запретить подачу документов для ВНЖ на русском языке и ввести новые требования к заявителям, включая знание эстонского.

    Коментарии (11)
    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

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    17 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вступление его страны в Евросоюз остается стратегической целью. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Анкару, сообщает ТАСС.

    Эрдоган отметил, что членство Турции в ЕС будет значимым вкладом как для Европейского союза, так и для самой Турции. Он добавил: «Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны».

    Президент Турции также выразил надежду на то, что Евросоюз предложит новое видение, способное укрепить перспективы членства Турции. Он подчеркнул, что недавние события усилили роль Турции как ключевого государства, а текущие переговоры сосредоточены на шагах для оживления отношений между Турцией и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз. Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако отметил, что у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.

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    16 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Страны Балтийского и Северного морей нацелились на «теневой флот» России

    Ряд стран Балтийского и Северного морей объявили о мерах против «теневого флота» России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, решила регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России, сообщил МИД Финляндии.

    «Группа прибрежных стран вокруг Балтийского моря и Северного моря объявила, что начнет регулярные проверки страховых свидетельств нефтяных танкеров, используемых Россией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Проверки будут осуществляться в Ла-Манше, Датском проливе и Финском заливе. Также планируется ввести «дополнительные санкции».

    Эстонское правительство подтвердило свое участие в этой инициативе и разместило на своем сайте совместное заявление с Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Британией. Эти страны выразили готовность к совместным действиям в отношении «теневого флота».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

    16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

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    16 декабря 2024, 21:45 • Новости дня
    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц

    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

    Каллас подчеркнула важность этой помощи для Украины, отметив, что предоставление финансовой поддержки начнется с января 2025 года, передает ТАСС.

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    18 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    В Греции назвали антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Вице-спикер парламента Греции назвал антироссийскую резолюцию ЕП позорной и опасной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-спикер греческого парламента Василиос Вилиардос подверг критике антироссийскую резолюцию Европарламента, назвав ее призывом к Третьей мировой войне и позором для Евросоюза.

    Вилиардос в своем выступлении на заседании, посвященном обсуждению работы министерства иностранных дел, заявил, что антироссийская резолюция Европарламента является позорным призывом к Третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    По его словам, документ укрепляет поддержку Евросоюза для Украины в борьбе с Россией и вызывает возмущение даже у нейтрального наблюдателя.

    Вилиардос отметил, что Европарламент уже принимал в июле резолюцию, фактически объявляющую России тотальную войну, но новая резолюция идет еще дальше, не исключая поставки боевых самолетов и крылатых ракет. Он подчеркнул, что документ не накладывает ограничений на использование этого оружия, что может привести к нападению на всю Россию.

    Депутат также указал на то, что резолюция игнорирует факт возможного ядерного конфликта, и не рассматривает дипломатические шаги для мирного урегулирования. Он отметил, что резолюция полна обвинений, угроз и требований, и это крайне опасная ситуация, требующая осторожного подхода.

    По его мнению, отсутствие упоминаний о прямом участии НАТО и последствиях для европейских граждан свидетельствует о том, что некоторые члены Европарламента потеряли связь с реальностью. Он подчеркнул, что торговые и валютные войны зачастую заканчиваются обычными войнами, и в данном случае речь идет о возможном применении ядерного оружия.

    Ранее депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

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    17 декабря 2024, 14:55 • Новости дня
    Стало известно о выделении ЕС 160 млн евро помощи Сирии до конца года

    Стало известно о предоставлении ЕС Сирии до 160 млн евро помощи до конца года

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз предоставит Сирии помощь в размере 160 млн евро до конца года, а отмена санкций будет зависеть от выполнения условий Брюсселя, включая процесс мирной передачи власти, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз рассматривает возможность отмены санкций против Сирии, однако это решение будет зависеть от выполнения определенных условий, сообщает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ключевым требованием является мирная передача власти в Сирии. Она также подробно обсудила этот вопрос с президентом Турции Реджепом Эрдоганом во время их встречи.

    Фон дер Ляйен отметила, что в рамках поддержки Сирии Евросоюз предоставит стране до конца года 160 млн евро. Это заявление подчеркнуло приверженность ЕС своим обязательствам по поддержке Сирии, несмотря на существующие санкции. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что данные меры направлены на поддержку сирийского народа в нынешних сложных условиях.

    Кроме того, Урсула фон дер Ляйен подтвердила восстановление дипломатических контактов между Брюсселем и Дамаском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатов ЕС Кая Каллас заявила, что говорить о признании переходного правительства Сирии и снятии санкций с группировки ХТШ преждевременно, однако это не должно мешать переговорам.

    Кроме того, Каллас заявила, что конец диктатуры Башара Асада является позитивным и долгожданным событием, которое демонстрирует слабость его сторонников, России и Ирана.

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    19 декабря 2024, 05:35 • Новости дня
    Минкоммерции Китая потребовала от ЕС прекратить санкции против компаний

    Минкоммерция Китая осудило санкции ЕС против китайских компаний, внесенных в списки

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство коммерции Китая выразило недовольство санкциями ЕС, затронувшими китайские компании, и потребовало прекратить эту практику, которая наносит вред стратегическому партнерству Китая и ЕС.

    Как сообщает ТАСС, Министерство коммерции Китая призвало Евросоюз пересмотреть свою политику внесения китайских компаний в санкционные списки. Это заявление последовало после введения ЕС новых санкций против России, затронувших также китайские предприятия.

    В пресс-релизе министерства говорится, что Китай считает такие меры вредными для законных интересов своих компаний и противоречащими духу стратегического партнерства между странами. Пекин настоятельно требует, чтобы ЕС прекратил эту практику и сосредоточился на поддержке взаимовыгодных экономических связей.

    Минкоммерции Китая подчеркнуло, что всегда выступало против односторонних санкций, которые не поддерживаются международным правом и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Ведомство выразило уверенность, что действия ЕС оказывают негативное влияние на торгово-экономические отношения между Китаем и Европой.

    Ранее в санкционный список ЕС были внесены три китайские компании – Juhang Aviation Technology, Redlepus TSK Vektor Industrial и Xiamen Limbach Aviation Engine. Им предъявлены обвинения в производстве беспилотников, которые используются в зоне СВО, а действия ЕС включают блокировку их активов и запрет на взаимодействие с европейским бизнесом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия расширила санкционный список для России, добавив 20 нефтяных танкеров и две компании из Дубая, которые, по мнению британских властей, поддерживают российский энергетический сектор. Министерство иностранных дел Китая предупредило, что использование США торговли в качестве инструмента давления может нарушить глобальные производственно-поставочные цепочки и в конечном итоге навредить самим Штатам на фоне призывов провести проверку китайского чеснока.

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    17 декабря 2024, 14:10 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году

    ЕС сообщил о планах выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд от активов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов, сообщил представитель ЕС.

    Европейский союз намерен предоставить Украине 30 млрд евро помощи в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных активов России, передает ТАСС. Это заявление сделано представителем ЕС высокого ранга накануне саммита сообщества, который пройдет 19 декабря в Брюсселе. Дипломат отметил, что финансовая поддержка Украины остается в приоритете для Евросоюза.

    По словам официального представителя ЕС, сумма в 30 млрд евро будет выделена дополнительно к уже предоставленным 130 млрд евро с начала конфликта. Из общей суммы 30 млрд евро 12,5 млрд будут поступать из европейского фонда, а оставшиеся 18,1 млрд составят прибыль от замороженных российских активов.

    Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите по приглашению главы Евросовета Антониу Кошты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии заморозили российские активы на сумму около 3,5 млрд евро в соответствии с санкционным режимом Евросоюза, а глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что ЕС может полностью израсходовать замороженные активы России на восстановление Украины, не оставив средств для их возврата.

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    18 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    МИД анонсировал скорый ответ на 15-й пакет санкций ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва готовится оперативно ответить на 15-й пакет санкций Евросоюза, включающий меры против российских и зарубежных экономических операторов, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Москва готовит ответные меры на нелегитимный 15-й пакет антироссийских санкций ЕС, передает ТАСС.

    «Эти меры будут проанализированы с точки зрения ущерба экономическим интересам нашей страны, и ответные шаги на нелегитимные антироссийские действия Евросоюза не заставят себя ждать», – подчеркнула Захарова.

    Дипломат добавила, что последние санкции ЕС угрожают глобальной энергетической безопасности. Этот пакет мер носит противоправный характер и направлен как против российских, так и против зарубежных экономоператоров и общественных деятелей.

    Дипломат отметила, что Брюссель продолжает принимать решения, которые вредят не только России и Европе, но и мировой стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России, который включает новые ограничения для физических и юридических лиц, а также морских торговых судов третьих стран.

    Также стало известно, что ЕС решил ввести санкции против 16 граждан России, Грузии и Молдавии за предполагаемую гибридную деятельность. Кроме того, Евросоюз включил в черный список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

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    19 декабря 2024, 12:10 • Новости дня
    МИД Австрии предложил использовать санкции ЕС в переговорах с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подчеркнул, что санкции против России не должны становиться самоцелью, но могут служить инструментом на переговорах.

    Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse отметил, что санкции против России не должны быть самоцелью, передает ТАСС.

    По его мнению, Европейский союз может использовать их в качестве разменной монеты на будущих переговорах с Москвой.

    Однако, по мнению дипломата, на данный момент он не наблюдает готовности к диалогу со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выборах в Австрии победу одержала Австрийская партия свободы Герберта Кикля, который является категорическим противником антироссийских санкций и поддержки Украины со стороны ЕС. Как сообщалось, политолог объяснил победу правых на выборах недовольством избирателей действиями правительства. В результате выборов Австрия открыла счет поражений либералов в Европе.

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    18 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Еврокомиссия перевела Киеву 4,1 млрд евро из Фонда поддержки Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия направила Киеву 4,1 млрд евро после выполнения условий реформ. Эти средства стали частью макрофинансового кредитования, достигшего теперь 16,1 млрд евро.

    По данным пресс-службы, перевод транша в размере 4,1 млрд евро из Фонда поддержки Украины произошел после выполнения Киевом ряда условий, передает ТАСС.

    Эти условия включали реформы в экономике, изменения в национальном законодательстве, а также регулирование бизнеса и рынка труда.

    Европейский Фонд поддержки Украины представляет собой программу макрофинансового кредитования Киева, рассчитанную на 50 млрд евро до 2027 года.

    С начала программы уже потрачено 16,1 млрд евро. Однако, учитывая текущие темпы кредитования, этих средств может не хватить на оставшиеся годы.

    Ранее совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев сможет продолжать конфликт без помощи США лишь в первой половине 2025 года.

    Чиновники Всемирного банка предполагают, что Трамп может значительно сократить финансирование проектов развития за границей, сосредоточившись на внутренних расходах США.

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