ЕС заморозил активы России до выплаты компенсаций Киеву

Евросоюз обязал заморозить российские активы до окончания конфликта и выплат Киеву

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает ТАСС, саммит ЕС постановил, что все страны сообщества обязаны заморозить суверенные активы России до конца конфликта на Украине и выплаты компенсаций убытков Киеву. Это решение является юридически обязывающим и может быть пересмотрено только единогласным постановлением другого саммита.

В заявлении саммита отмечается, что «на основании закона ЕС российские активы останутся блокированы, пока Россия не прекратит» специальную военную операцию на Украине и «не компенсирует ей убытки», причиненные конфликтом. Данный шаг принят в рамках усилий ЕС по оказанию давления на Россию для урегулирования конфликта и поддержки Украины.

Решения, принятые Европейским советом, обладают обязательной силой для всех стран-членов ЕС и институтов сообщества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривал два варианта конфискации замороженных активов России, одним из которых были судебные решения, которые могли бы стать основой для изъятия активов, а также обсуждал возможность обходиться без судебных процедур по расчету ущерба.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году