Парламент Абхазии лишил неприкосновенности подозреваемого в убийстве депутата Харазия

Tекст: Мария Иванова

Депутаты парламента Абхазии сняли неприкосновенность с коллеги Адгура Харазия, пишет ТАСС.

Это решение было принято на внеочередном заседании, где 28 из 35 присутствующих депутатов проголосовали за лишение его иммунитета. Основанием стало представление и. о. генерального прокурора Дамира Квицинии и заключение Верховного суда Абхазии.

По словам и. о. генпрокурора Дамира Квицинии, против Харазия будет возбуждено уголовное дело по статьям «убийство общеопасным способом» и «покушение на убийство общеопасным способом». Эти обвинения вызвали резонанс в республике и привели к активным действиям законодательной власти.

Постановление парламента гласит: «Дать согласие на лишение неприкосновенности с депутата Народного собрания – парламента Республики Абхазия Харазии Адгура Рафетовича и возбуждение уголовного дела».

Детали возможного преступления пока не разглашаются, однако следствие будет вестись в тесном взаимодействии с судейскими и прокурорскими органами республики.

Напомним, у здания парламента Абхазии произошла стрельба. Как выяснилось позднее депутат Адгур Харазия открыл стрельбу в парламенте Абхазии, что привело к гибели одного депутата и ранению другого.

Газета ВЗГЯД отмечала, что Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики.