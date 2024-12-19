Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии

Депутат открыл стрельбу в парламенте Абхазии из-за спора о майнинге

Tекст: Дарья Григоренко

В парламенте Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия, а Кан Кварчия получил ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время заседания комитета по экономической политике, где обсуждался запрет на майнинг криптовалют.

Источник в парламенте сообщил, что ссора началась после того, как Адгур Харазия выступил за полный запрет майнинга, а Кан Кварчия назвал это популизмом. Харазия в ходе возмущения открыл огонь. «Первая пуля досталась Вахтангу Голандзия, затем был ранен Кварчия», – заявил источник.

По данным правоохранительных органов, Харазия скрылся с места происшествия. Заместитель генерального прокурора Рустан Тыркба сообщил, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Вскоре будет возбуждено уголовное дело, следственная группа уже осматривает место преступления.

И. о. министра внутренних дел Роберт Киут подтвердил, что Харазия подозревается в стрельбе и что он скрылся после инцидента.

И. о. президента Абхазии Бадра Гунба проинформирован о случившемся, заслушал отчеты от начальства Госслужбы охраны и УВД города Сухума. Гунба также посетил больницу, куда были доставлены пострадавшие депутаты.

В четверг сообщалось, что у здания парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, ранены двое депутатов. Позже стало известно, что депутат Вахтанг Голандзия скончался от ранений, полученных в результате стрельбы в парламенте.

Ранее сообщалось, что в Абхазии интернет отключили ночью для борьбы с незаконным майнингом, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить эффект.

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