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    Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Башкирам стоит помнить настоящих героев

    Скандал вокруг имперского флага в Башкирии напомнил о важности исторического просвещения в республике для укрепления общероссийской гражданской идентичности и чувства сопричастности к истории России.

    11 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    10 комментариев
    19 декабря 2024, 15:40 • Новости дня

    Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии

    Депутат открыл стрельбу в парламенте Абхазии из-за спора о майнинге

    Названа причина стрельбы в парламенте Абхазии
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В парламенте Абхазии депутат Адгур Харазия открыл стрельбу, что привело к гибели одного депутата и ранению другого. Инцидент произошел на фоне обсуждения запрета майнинга криптовалют, сообщил источник в парламенте.

    В парламенте Абхазии произошла стрельба, в результате которой погиб депутат Вахтанг Голандзия, а Кан Кварчия получил ранения, передает РИА «Новости». Инцидент произошел во время заседания комитета по экономической политике, где обсуждался запрет на майнинг криптовалют.

    Источник в парламенте сообщил, что ссора началась после того, как Адгур Харазия выступил за полный запрет майнинга, а Кан Кварчия назвал это популизмом. Харазия в ходе возмущения открыл огонь. «Первая пуля досталась Вахтангу Голандзия, затем был ранен Кварчия», – заявил источник.

    По данным правоохранительных органов, Харазия скрылся с места происшествия. Заместитель генерального прокурора Рустан Тыркба сообщил, что ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Вскоре будет возбуждено уголовное дело, следственная группа уже осматривает место преступления.

    И. о. министра внутренних дел Роберт Киут подтвердил, что Харазия подозревается в стрельбе и что он скрылся после инцидента.

    И. о. президента Абхазии Бадра Гунба проинформирован о случившемся, заслушал отчеты от начальства Госслужбы охраны и УВД города Сухума. Гунба также посетил больницу, куда были доставлены пострадавшие депутаты.

    В четверг сообщалось, что у здания парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, ранены двое депутатов. Позже стало известно, что депутат Вахтанг Голандзия скончался от ранений, полученных в результате стрельбы в парламенте.

    Ранее сообщалось, что в Абхазии интернет отключили ночью для борьбы с незаконным майнингом, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить эффект.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Абхазия вернулась в кризис 1990-х годов.

    18 декабря 2024, 18:17 • Новости дня
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    Слуцкий: В ответ на убийство Кириллова будут ликвидированы главари киевского режима
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия ответит на теракт, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов и его помощник, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул, что Россия не оставит без ответа теракт, в котором погибли генерал Кириллов и его помощник, передает РИА «Новости». По его словам, российская сторона ликвидирует главарей киевского режима.

    «Мы это не простим, в ответ на подлое злодеяние мы ликвидируем главарей киевского режима, как в свое время Коновальца или Бандеру. Никто не уйдет от возмездия», – сказал Слуцкий.

    Напомним, гражданин Узбекистана был задержан по подозрению в теракте, который привел к гибели начальника войск РХБЗ ВС России Игоря Кириллова. В ФСБ сообщили о задержании исполнителя и заверили, что украинские спецслужбы, причастные к преступлению, будут привлечены к ответственности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает киевский режим заказчиком теракта и продолжит борьбу с ним.

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    18 декабря 2024, 17:24 • Новости дня
    Орбан ответил на оскорбления Зеленского

    Орбан заявил, что Венгрия не будет реагировать на провокации со стороны Зеленского

    Орбан ответил на оскорбления Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна не будет отвечать на провокации президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о ненужности венгерского посредничества в урегулировании конфликта на Украине и отвергшего предложения Будапешта о рождественском перемирии.

    «Мы не будем отвечать ни на какие провокации. Предложение о прекращении огня на столе. Примите или отклоните его. Это ваша ответственность», – написал Орбан в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Напомним, Зеленский на встрече с общественностью во Львове подчеркнул, что Киеву нужны прямые отношения с США, среди ненужных стран он привел Венгрию. «Нам не нужны такие страны, которые сегодня хотят, как, например, Венгрия, как премьер-министр [Венгрии Виктор] Орбан [стать посредником]. Не выйдет, я его не пущу, и таких, как он», – сказал глава Украины, передает ТАСС.

    Ранее Орбан предложил обмен пленными и рождественское перемирие с Украиной, однако Киев отказался от этих инициатив. Москва же выразила одобрение инициативам Орбана по обмену пленными между Россией и Украиной и даже направила Будапешту списки для обмена пленными.

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    19 декабря 2024, 12:15 • Видео
    Прямая линия с Владимиром Путиным

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    19 декабря 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    Путин пришел на прямую линию с флагом морпехов Тихоокеанского флота
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал о переданном ему бойцами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота копии боевого знамени и отметил значительные изменения на фронте.

    В ходе пресс-конференции главный редактор ТАСС Михаил Петров задал Путину вопрос о ходе специальной военной операции (СВО).

    Президент отметил, что получил множество подобных вопросов и рассказал о подарках от бойцов, с которыми он регулярно общается: «Мне бойцы, с которым общаюсь регулярно, передают сувениры, шевроны, оружие какое-то и так далее. И совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени».

    Путин поблагодарил бойцов за подарок и подчеркнул, что флаг символизирует все боевые знамена российских военных, сражающихся за страну. Президент отметил кардинальные изменения на фронте и подчеркнул ежедневные достижения: «Наши бойцы забирают, возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть – каждый день».

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    19 декабря 2024, 09:19 • Новости дня
    Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже

    Российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже в результате ДТП

    Модель Светлана Савицкая погибла в ДТП в Париже
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже после наезда автомобиля, который пытался избежать столкновения.

    Савицкая погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Париже, ее сбил автомобиль, водитель которого пытался избежать лобового столкновения, передает RT со ссылкой на «СтарХит».

    По словам знакомой погибшей, Савицкой было 34 года.

    В настоящее время не сообщается, кто был за рулем автомобиля и какие последствия ждут водителя. Французские правоохранительные органы проводят расследование инцидента, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

    Светлана Савицкая известна по работе с такими модными журналами, как L’Officiel и Bazaar, а также по съемкам для Glamour.

    Она также была ведущей на нескольких популярных телеканалах, включая RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV. В дополнение к своей карьере в моделинге и телевидении, Светлана занималась музыкальной деятельностью. В сентябре она выпустила свой последний трек под названием «Супермен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в турецкой провинции Мугла произошло ДТП, в результате которого погибла россиянка Татьяна Озолина, известная как байкерша-блогер МотоТаня.

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    18 декабря 2024, 18:02 • Новости дня
    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных

    Reuters: Европейские страны обсуждают отправку 100 тыс. военных на Украину

    Reuters: Европа планирует отправку на Украину 100 тыс. военных
    @ Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Несколько европейских стран рассматривают возможность отправки на Украину контингента из 100 тыс. военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди чиновников на Украине и в Европе.

    Такие планы могут быть реализованы в случае прекращения огня или заключения мира на Украине. В формировании этой военной коалиции могли бы принять участие Германия, Британия, Франция, Италия и Польша, передает «Российская газета».

    Военный эксперт Франц-Штефан Гади из британского Международного института стратегических исследований отметил, что отправка столь значительного контингента могла бы вынудить европейские страны сократить свое участие в других международных миссиях. «Это, безусловно, сильно растянет европейские сухопутные силы», – заявил Гади.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждение размещения европейских войск на Украине возможно только в рамках переговоров, подчеркивая необходимость полноценного мира.

    Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт отметил, что отправка войск для обеспечения перемирия на Украине не рассматривается, так как необходимы определенные условия, включая прекращение огня.

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    18 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России
    @ Silas Stein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    С середины декабря 2024 года Apple планирует снизить доступность некоторых своих сервисов на территории России, включая Apple TV+ и Fitness+, ограничивая новые фильмы, сериалы и тренировки, пишет iPhones.ru.

    Среди изменений отмечаются ограничения в Apple TV+, где россияне не смогут посмотреть некоторые новые фильмы и сериалы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание iPhones.ru. В приложении будут публиковаться лишь трейлеры новых сериалов и фильмов, но не сами шоу.

    В Apple Fitness+ также будут ограничены новые тренировки, тогда как ранее сервис адаптировался под мировой релиз, исключая только тренировки с недоступными треками из Apple Music.

    Пока неизвестно, какие еще изменения могут быть введены. Однако источник издания полагает, что россияне по-прежнему смогут пополнять баланс Apple ID, покупать приложения и оформлять подписки.

    Уже сейчас видны последствия решения Apple: в Apple TV+ убрали информацию о фильме «Ущелье» (The Gorge), что означает отказ от его релиза в России, говорится в сообщении.

    Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,6 млн рублей за нарушение законодательства России о неудалении запрещенной информации.

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    18 декабря 2024, 19:24 • Новости дня
    США ослабили санкции против Газпромбанка

    Минфин США разрешил операции с Газпромбанком в атомной энергетике

    США ослабили санкции против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Минфин США разрешил до 30 июня 2025 года сделки с Газпромбанком, связанные с гражданской атомной энергетикой. При этом строительство АЭС в Венгрии осталось под санкциями.

    Это решение закреплено в специальной генеральной лицензии финансового ведомства. В документе уточняется, что все операции, запрещенные указом президента США и связанные с гражданской ядерной энергетикой, будут разрешены до указанной даты, передает ТАСС.

    Сделки, охватываемые лицензией, включают добычу, очистку, переработку, обогащение, транспортировку или приобретение урана в любой форме. Также разрешены операции по производству, выработке, передаче или обмену ядерной энергии, топлива или отходов, а также эксплуатация гражданских ядерных проектов, инициированных до 21 ноября 2024 года. Данный шаг подчеркивает важность продолжения работы в области гражданской атомной энергетики между США и Россией.

    В то же время лицензия исключает сделки, связанные со строительством атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, проект которой курирует Росатом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк.

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    18 декабря 2024, 19:08 • Новости дня
    Зеленский допустил возвращение к профессии комика
    Зеленский допустил возвращение к профессии комика
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности вернуться к профессии комика после завершения своей политической карьеры, подчеркнув, что многое зависит от его внутреннего состояния.

    На вопрос журналиста Le Parisien о том, возможно ли возвращение к юмористической карьере, Зеленский ответил: « Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть».

    Также он подчеркнул, что это сложный вопрос, связанный с внутренними изменениями, сообщает «Газета.ru».

    На ваш взгляд
    В какую страну сбежит Зеленский с Украины после поражения Киева в конфликте с Россией?








    Результаты
    15 комментариев

    Зеленский до прихода в политику был известен как успешный комик и актер.

    Коментарии (56)
    19 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию

    WSJ: Россия планирует перебросить С-400 и С-300 из Сирии на базы в Ливии

    WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию
    @ Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе, пишет издание The Wall. Street Journal.

    Как сообщает The Wall Street Journal, Россия переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии на базы в Ливии.

    По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада. Российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой, отмечает WSJ. В настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Грузовой самолет российского МЧС дважды за неделю остановился в Восточной Ливии по пути в Мали, где у России также имеется военное присутствие.

    Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» о будущем своих баз в Сирии.

    Россия уже имеет присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК «Вагнер». В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук. Кроме того, Россия рассматривает возможность модернизации своих объектов в Тобруке для размещения боевых кораблей, пишет газета.

    Аналитики указывают, что базы в Ливии не смогут полностью компенсировать утрату Сирии. Бывший офицер ВКС Глеб Ирисов заявляет, что Ливия могла бы служить промежуточной станцией для заправки, но ограничит вес перевозимого оборудования. Базы в Сирии были важны для проекции силы Москвы в регионе, отмечает WSJ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики.

    Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, и в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта.

    Между тем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.

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    18 декабря 2024, 21:46 • Новости дня
    Машиниста грузового состава задержали после аварии поездов под Мурманском

    Tекст: Ольга Иванова

    Машиниста грузового поезда и его помощника задержали после аварии в Кандалакшском районе, где произошло столкновение с пассажирским поездом, они оставили локомотив без присмотра.

    По данным ТАСС, машинист грузового поезда и его помощник были задержаны после столкновения с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. В оперативных службах сообщили, что они оставили кабину локомотива без присмотра, что могло стать причиной аварии.

    «Машиниста и его помощника задержали. Они были доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра», – сообщило агентство со ссылкой на источник в оперативных службах.

    Напомним, в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали 14 человек. Одна из пострадавших скончалась.


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    18 декабря 2024, 16:45 • Новости дня
    Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии

    Абхазия поручила «Черноморэнерго» обсудить с Грузией увеличение энергопоставок

    Абхазия решила взять в долг электричество у Грузии
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил «Черноморэнерго» провести переговоры с Грузией об увеличении энергопоставок на зимний период. Затем Сухум обязуется вернуть это электричество.

    Переговоры предполагают, что в зимний период объем поставок может быть увеличен, а весной и летом Абхазия обязуется вернуть эквивалентное количество энергии, когда производство на ИнгурГЭС возрастет, сообщает «Интерфакс».

    Гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил, что уровень воды в водохранилище ИнгурГЭС незначительно увеличился и составляет более 411 метров из-за недавних осадков. Это позволяет станции работать круглосуточно, обеспечивая электричеством все районы Абхазии днем и только восточные районы ночью, тогда как западная часть страны получает российский коммерческий переток.

    И. о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба сообщил об изъятии 450 аппаратов для майнинга криптовалют с 4 по 18 декабря. График подачи электричества остается прежним, а финансирование происходит за счет «Черноморэнерго» и республиканского бюджета.

    Руководитель Госкомсвязи Роланд Берулава отметил, что отключение интернета для борьбы с майнингом криптовалют нежелательно, так как это может негативно сказаться на банковской системе и мобильных операторах, имеющих межроуминговые соглашения с российскими операторами.

    Ранее Абхазия обратилась к России с просьбой о бесплатной поставке 327 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, но ответа пока не получила.

    Сообщалось, что по всей территории Абхазии пропала пропала подача электричества.

    Пресс-служба компании «Черноморэнерго» сообщала, что в Абхазии отключают интернет ночью для борьбы с незаконным майнингом, чтобы сэкономить электроэнергию и оценить эффект.

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    18 декабря 2024, 17:07 • Новости дня
    Трамп появился на публике с новой прической

    СМИ и пользователи соцсетей обсудили возможность смены прически Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пользователи соцсетей и СМИ обратили внимание на изменившуюся прическу избранного президента США Дональда Трампа на видео из гольф-клуба во Флориде, обсуждая, действительно ли президент изменил свой имидж или это лишь временный эффект.

    Видео, распространившееся в интернете, запечатлело Трампа в его гольф-клубе во Флориде. На кадрах видно, как он заходит в помещение, снимает кепку и обращается к другим посетителям с вопросами о том, как они проводят время и являются ли они республиканцами. Толпа отвечает громким «Да!», передает РИА «Новости».

    При этом внимание пользователей соцсетей и СМИ привлекла прическа Трампа. Многие отметили, что избранный президент выглядит так, будто постриг волосы на висках и зачесал их вверх спереди. Это стало поводом для обсуждений и предположений, не сменил ли Трамп свой фирменный стиль.

    Некоторые пользователи считают, что прическа не изменилась, а волосы просто были примяты кепкой. Появилось даже предположение, что за возможной сменой имиджа может стоять американский предприниматель Илон Маск.

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    18 декабря 2024, 16:25 • Новости дня
    В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты
    В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранительные органы проверяют круг общения задержанного Курбанова, подозреваемого в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в результате теракта в Москве, чтобы установить возможных сообщников, сообщили в правоохранительных органах.

    Как указал источник, правоохранительные органы ведут расследование по делу об убийстве генерала Кириллова, который погиб во время теракта в Москве. В рамках расследования изучается круг общения задержанного Курбанова, передает ТАСС.

    По его словам, проводится экспертиза мобильных устройств, изъятых у Курбанова. «У него могли быть сообщники, в деле могут появиться новые фигуранты», – заявил он.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с трагической гибелью Кириллова.

    Напомним, Минобороны с глубоким прискорбием сообщило о трагической гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и выразило соболезнования, отмечая его значительный вклад в безопасность страны. Позже был задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в теракте, который привел к гибели Кириллова, предполагается, что он был завербован украинскими спецслужбами.

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    18 декабря 2024, 17:15 • Новости дня
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Мурманской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда с грузовым, в результате чего три вагона сошли с рельсов, сообщили в РЖД.

    На борту пассажирского поезда сообщением Мурманск – Петербург находилось 326 пассажиров, передает ТАСС. В результате инцидента с рельсов сошли три вагона пассажирского состава и несколько вагонов грузового поезда.

    На место вызваны оперативные службы для ликвидации последствий аварии. Движение на участке железной дороги временно приостановлено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению пути и уточнению информации о возможных пострадавших.

    В октябре в результате столкновения двух грузовых поездов на станции Челябинск-Южный один из работников локомотивных бригад получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2024, 09:45 • Новости дня
    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам

    Будущий посланник Трампа Келлог сообщил о готовности Москвы и Киева к переговорам о завершении конфликта

    Посланник Трампа Келлог заявил о готовности России и Украины к переговорам
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, заявил будущий специальный посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

    Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что Россия и Украина готовы к переговорам о завершении конфликта, передает РИА «Новости».

    «Абсолютно. Я думаю, что обе стороны полностью готовы», – заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

    Ранее Келлог подчеркнул, что его основная цель в новой роли – способствовать началу переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, такие переговоры жизненно важны для урегулирования продолжающегося конфликта.

    СМИ сообщали, что Кит Келлог планирует посетить Киев в следующем месяце.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении начать переговоры с президентами России и Украины для урегулирования конфликта на Украине.

    Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины сил для возвращения Донбасса и Крыма, выразив надежду на дипломатическое давление международного сообщества.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

    Коментарии (25)
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    Вашингтон обнаружил угрозу Америке в экспорте своего газа в Европу

    Рост поставок сжиженного газа в ЕC может отрицательно сказаться на экономике США, считают в Вашингтоне. Там опасаются, что наращивание экспорта СПГ приведет к росту внутренних цен на газ. Проблемы видят и в увеличении объемов добычи газа, и в строительстве мощностей по его сжижению. При этом ранее Белый дом осознанно переводил ЕС на потребление американских энергоресурсов вместо российских. Чем грозят опасения Вашингтона Евросоюзу? Подробности

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    Путин вызвал НАТО на дуэль в Киеве

    Если Запад сомневается в эффективности нового российского комплекса «Орешник», стороны могут провести «высокотехнологичную дуэль XXI века» в Киеве. С таким предложением в рамках «Итогов года» выступил президент Владимир Путин. Глава государства также обратил внимание на споры иностранных специалистов о том, можно ли сбить российскую ракету. Подробности

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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта

    В последние дни все больше внимания приковывает к себе крупный поселок Великая (Большая) Новоселка, расположенный в ДНР, на южном участке линии соприкосновения в зоне спецоперации. Как российские войска формируют здесь очередной котел для ВСУ и почему этот небольшой населенный пункт является ключом для дальнейшего продвижения ВС РФ в Днепропетровскую область? Подробности

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    Турция выдала мечты о территориях за пределами Сирии

    Из Турции поступил очередной сигнал о желании расширить свое влияние на сопредельные территории – и речь вовсе не о Северной Сирии. Можно встретить мнение, что Анкара в первую очередь ищет доступ к дорогостоящим природным ресурсам. Но эксперты полагают, что налицо попытка Эрдогана реализовать проекты по территориальному укрупнению Турции. Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    • Украина готовит новое наступление?

      Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    • Трамп опять унизил Зеленского

      Избранный президент США Дональд Трамп сделал еще несколько коротких, но показательных заявлений насчет Украины. Например, сказал, что не приглашал Владимира Зеленского на свою инаугурацию и что в Киеве должны готовиться к подписанию соглашения о завершении конфликта. Что это все значит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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