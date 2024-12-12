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    12 декабря 2024, 20:05 • В мире

    Абхазия вернулась в кризис 1990-х годов

    Абхазия вернулась в кризис 1990-х годов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Временное правительство Абхазии просит Россию возобновить поставку электроэнергии и денежные переводы. А все потому, что в стране разразился масштабный кризис, напоминающий о разрухе 1990-х годов, многие сферы жизни в стране просто парализованы. Как и почему это произошло – и что нужно сделать руководству Абхазии для разрешения кризиса?

    Уже несколько дней республика Абхазия (РА) живет почти без электричества и почти без денег. Это стало результатом прошедшего в стране в ноябре де-факто государственного переворота: протестующие свергли действующего президента Аслана Бжания. Страну возглавило переходное правительство, которое должно работать до новых выборов президента, назначенных на февраль следующего года.

    Причиной политических потрясений стало требование оппозиции отказаться от заключения соглашения с Россией, которое гарантировало бы соблюдение в стране прав российских инвесторов. Оппозиция заявляет, что соглашение является «неблагоприятным для республики». В итоге соглашение было отвергнуто, а Россия приостановила масштабную программу финансовой помощи республике, как и поставку электроэнергии по льготным ценам – в полном соответствии с действующими межгосударственными договоренностями. Как итог – в стране наступил полноценный энергетический и финансовый кризис.

    Крупнейшая в стране электростанция, ИнгурГЭС останавливалась в связи с сезонно недостаточным уровнем воды в водохранилище, а переток электроэнергии из России отсутствует из-за неуплаты абхазской стороной. Это не какой-то накопившийся долг, а текущие расходы, то есть у республики нет денег, чтобы платить за электроэнергию каждый день.

    Глава управления энергосбыта «Черноморэнерго» Саид Блабба заявил, что переток электроэнергии может быть оплачен только в ночное время (8-10 млн руб. за ночь), поскольку оплатить дневной переток (30 млн руб.) «Черноморэнерго» не может. В результате днем свет в республике подается только 3 часа в день (несколько дней назад норма была 4 ч. 40 мин.).

    По словам Блабба, годовой дефицит электроэнергии в Абхазии составляет 700-750 млн кВт-ч. ИнгурГЭС в год вырабатывает 1,8 млн кВт-ч, в то время как прямой ущерб от майнинга криптовалют составляет 1,6 млн кВт-ч. Таким образом даже в идеальном состоянии собственная выработка электроэнергии почти целиком поглощается нелегальными криптовалютными «фермами».

    Эти фермы расцвели именно потому, что Россия поставляла в Абхазию электричество почти бесплатно.

    Правительство Абхазии попыталось по ночам отключать интернет, чтобы остановить майнинг, но не нашло понимания у провайдеров, поскольку их потери в таком случае были бы слишком существенными. Кроме того, отсутствие интернета остановило бы работу заправок, банкоматов, магазинов и гостиниц, где принимаются карточки.

    Была попытка закрыть школы и детсады, поскольку генераторов на всех не хватает. В итоге ответственность переложили на районные и муниципальные власти, а те решили работу образовательной сферы сохранить, пока теплая погода. Кроме того, в республику не поступает топливо из России (необходимое опять же для генераторов), а запасов топлива у Абхазии нет.

    В среду к и.о. министра энергетики и транспорта республики Джансуху Нанба отправилась женская делегация: местная традиция решать государственные проблемы путем уличного давления и «народных сходов» продолжается. В составе делегации оказались несколько видных деятелей оппозиции и представителей прозападных НКО, включая молодежное «ХараХПицунда» и главного редактора оппозиционной и антироссийской «Нужной газеты» Изиды Чания. Электричество от этого похода не появилось, да и не могло.

    И_о. премьер-министра РА Валерий Бганба обратился к российскому премьеру Михаилу Мишустину с письмом, в котором просит возобновить перевод денег из российского бюджета на социальные нужды Абхазии. Позднее стало известно, что правительство на письмо Бганба пока не отреагировало.

    На данный момент финансово обеспечена выплата зарплат и денежных довольствий только силовым структурам Абхазии. Кроме того, глава Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария сообщил, что «все обязательства перед нашими пенсионерами мы выполним, никаких задержек не будет».

    Работа местной железной дороги перестроена на ночное время. В Минздраве отмечают «определенные сложности» с финансированием и обеспечением медикаментами лечебно-профилактических учреждений республики. То есть нет такой сферы жизни в Абхазии, которую не затронул бы данный кризис.

    Может создастся впечатление, что и.о. премьера Абхазии что-то реально делает для спасения ситуации. Например, создан кризисный штаб. Но во многом как раз Валерий Бганба как видный деятель оппозиции повинен в резком ухудшении экономической и социальной сферы в Абхазии.

    Именно Бганба незадолго до свержения президента Бжании публично перешел на личности, обсуждая позицию России в дискуссии о судьбе законопроекта, ставшего поводом для беспорядков. Иначе говоря, прямо оскорблял высокопоставленных российских представителей, предъявляя им фантастические обвинения. Это резко подорвало желание российской стороны поддерживать личные контакты с и.о. премьера Абхазии, а значит, повлияло и на межгосударственные отношения.

    При этом оппозиция в ходе переговоров с бывшим президентом Асланом Бжания о создании временного правительства настаивала именно на фигуре Валерия Бганбы на должность и. о. премьера. Видимо, в оппозиционной среде сохранялась иллюзия, что Москва не будет следовать букве уже подписанных соглашений и продолжит финансирование РА даже после переворота без всяких условий.

    За долгие годы взаимодействия с Абхазией Россия потратила на поддержку республики миллиарды рублей. В то же время были заключены соглашения, направленные на гармонизацию двусторонних экономических отношений при уважении к специфике внутриабхазской реальности. В перспективе это могло бы привести Абхазию к новой форме интеграции в общее евроазиатское экономическое пространство, а значит, к существенному повышению качества жизни в республике. Все это было подорвано прошедшими беспорядками и свержением президента страны.

    Возможность восстановления полноценного взаимодействия России и Абхазии не исчерпана. Как заявляют в российском руководстве, и соглашение об инвестициях, и социальная поддержка республики постоянно обсуждаются с абхазскими партнерами. Однако новое правительство Абхазии явно не желает возвращаться к рассмотрению заключенных когда-то с Россией договоренностей. Сам факт просьб к Москве от абхазского руководства означает, что в Сухуме по-прежнему  считают возможным сохранение социально-экономических преференций со стороны России без каких-то ответных шагов Абхазии.

    Захватившая власть в Сухуме оппозиция не показывает готовности к осознанию реальности, в которой оказалась Абхазия. А реальность такова, что действия оппозиции спровоцировали в стране кризис, невиданный с 1990-х годов.

    Есть основания полагать, что довольно скоро временное правительство потеряет поддержку даже тех граждан Абхазии, кто по разным причинам солидаризовался с недавним переворотом. В отношениях России и Абхазии перейдена невидимая психологическая черта, которую многие в абхазских элитах не замечали. Заключенные межгосударственные соглашения должны соблюдаться, причем обеими сторонами. А значит, разрешение нынешнего кризиса возможно только с полноценным учетом позиции России по всем вопросам, а не только по гарантиям инвестиций.

    Остается только понять, кто в Абхазии способен взять на себя такую ответственность. Текущее временное правительство Абхазии к подобному явно не готово.

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