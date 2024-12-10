Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Песков: Москва и Абхазия продолжат обсуждение инвестсоглашения и соцвыплат
Песков сообщил о продолжении обсуждения инвестсоглашения и соцвыплат для Абхазии
Россия и Абхазия продолжат обсуждения по вопросам инвестиций и социальных выплат, несмотря на решение парламента Абхазии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Сухум продолжат обсуждать все актуальные темы, включая межправительственное соглашение об инвестициях и социальное обеспечение жителей Абхазии. Песков отметил, что эти вопросы постоянно обсуждаются с абхазскими партнерами, сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что обсуждение продолжится, несмотря на то что парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с российскими юридическими лицами.
Это решение, по словам депутата Кана Кварчии, не направлено против России, а продиктовано тем, что соглашение является неблагоприятным для республики.
Ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к правительству России с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и социальных выплат в республике.
Напомним, в ноябре напряженность в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестсоглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.