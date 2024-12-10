Песков: Москва и Абхазия продолжат обсуждение инвестсоглашения и соцвыплат

Песков сообщил о продолжении обсуждения инвестсоглашения и соцвыплат для Абхазии

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Сухум продолжат обсуждать все актуальные темы, включая межправительственное соглашение об инвестициях и социальное обеспечение жителей Абхазии. Песков отметил, что эти вопросы постоянно обсуждаются с абхазскими партнерами, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что обсуждение продолжится, несмотря на то что парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с российскими юридическими лицами.

Это решение, по словам депутата Кана Кварчии, не направлено против России, а продиктовано тем, что соглашение является неблагоприятным для республики.

Ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к правительству России с просьбой разморозить софинансирование заработных плат и социальных выплат в республике.

Напомним, в ноябре напряженность в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестсоглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.