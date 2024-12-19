Депутат Голандзия умер после стрельбы в парламенте Абхазии

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении пресс-службы говорится, что Голандзия умер после того, как получил ранения в результате стрельбы в здании парламента, тогда как его коллега Кан Кварчия получил ранение в руку и находится под медицинским наблюдением, передает ТАСС.

В четверг сообщалось, что у здания парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, ранены двое депутатов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Абхазия вернулась в кризис 1990-х годов.

Напомним, уже несколько дней Республика Абхазия (РА) живет почти без электричества и почти без денег. Это произошло вскоре после того, как протестующие вынудили уйти в отставку президента Аслана Бжанию. Страну возглавило переходное правительство, которое должно работать до новых выборов президента, назначенных на февраль 2025 года.