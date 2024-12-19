Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.2 комментария
У абхазского парламента произошла стрельба
У здания парламента Абхазии произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, ранены двое депутатов.
Возле здания парламента Абхазии произошла стрельба, предварительно, ранены двое депутатов, передает ТАСС со ссылкой на источник в абхазской Генпрокуратуре.
«Была стрельба у парламента. По предварительной информации, двое депутатов ранены», – приводит агентство слова собеседника.
В ноябре протестующие в Сухуме прорвались к зданию администрации президента Абхазии, используя грузовой автомобиль для тарана ворот, а также окружили комплекс правительственных зданий. Министр юстиции Абхазии Анри Барциц увидел признаки попытки захвата власти в действиях оппозиции. После протестов Аслан Бжания подал в отставку с поста президента Абхазии.