Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.9 комментариев
Оппозиция в Абхазии окружила комплекс правительственных зданий
Оппозиция в Сухуме прорвалась через ворота к зданию администрации Абхазии
Протестующие в Сухуме прорвались к зданию администрации президента Абхазии, используя грузовой автомобиль для тарана ворот, а также окружили комплекс правительственных зданий.
Протестующие в Сухуме, Абхазия, направились к зданию администрации президента, о чем сообщает ТАСС. По данным корреспондента, участники акции использовали грузовой автомобиль, чтобы протаранить ворота перед зданием главы республики.
В то же время, как передает РИА «Новости», часть протестующих прошли на территорию парламента Абхазии через выломанное ограждение. Сотрудники правоохранительных органов отошли от ограждения, предоставив протестующим доступ к зданию.
Массовые беспорядки в Сухуме связаны с противостоянием оппозиции против ратификации инвестиционного соглашения Абхазии с Россией. Ранее абхазские парламентарии отменили рассмотрение этого вопроса, решив перенести его на следующую неделю. Однако протестующие выразили намерение не расходиться, несмотря на это решение.
До этого протестующие в Абхазии прорвались в парламент, протаранив автомобильные ограждения и применив силу против полиции, а также повредили забор, в результате чего силовики применили дымовые шашки для сдерживания митингующих.