Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.0 комментариев
Оппозиция в Абхазии прорвалась в парламент, протаранив ограждения
Оппозиция в Абхазии применила камни и палки против полиции у здания парламента
В Абхазии протестующие против абхазо-российского соглашения прорвались в парламент, протаранив автомобильные ограждения и применив силу против полиции.
В Сухуме представители абхазской оппозиции, недовольные ратификацией межправительственного соглашения с Россией о реализации инвестпроектов на территории республики, устроили беспорядки у здания парламента. Оппозиционеры на автомобиле прорвали металлические ограждения и ворвались на территорию парламента, передает ТАСС.
В ответ на действия протестующих, правоохранительные органы Абхазии принимают меры для пресечения противоправных действий. Однако это не остановило оппозицию, которая начала использовать камни и палки против полицейских, обеспечивающих порядок.
Напомним, в Абхазии отменили парламентскую сессию, на которой планировалось ратифицировать межправительственное соглашение с Россией об инвестициях, из-за отсутствия повестки дня.
Местная оппозиция заявляет об угрозе суверенитету страны в связи с подписанием этого соглашения с Россией.