Tекст: Евгений Крутиков

Обострение в Республике Абхазия (РА) началось в понедельник, когда парламент страны ратифицировал соглашение с Россией о гарантиях инвестиций и прав инвесторов. Ранее министр экономики Кристина Озган подписала его в Москве от лица правительства РА.

Абхазская оппозиция выступает против соглашений с Россией по гарантиям инвестиций, а также против строительства так называемых апартаментов – проекта масштабных инвестиций российских застройщиков в постройку в Абхазии курортного кластера современного уровня.

Часть деятелей оппозиции уверяет, что проект приведет к разорению абхазского мелкого и среднего бизнеса в курортной сфере. Другая группа утверждает, что реализация апартаментного проекта и гарантии российским инвесторам приведут к увеличению доли русского населения, а следовательно, к «потере РА части суверенитета».

Таким образом, некоторые оппозиционные абхазские этнократы считают, что абхазский народ потеряет доминирующее положение в республике. А популисты используют околокоммунистическую риторику и заявляют, что российские инвесторы – это «олигархи». Есть даже малочисленные русофобски настроенные группы молодежи из числа воспитанников разного рода НПО\НКО и западных фондов.

Что касается самой абхазской оппозиции – это собирательное понятие, единого центра управления у нее нет. Люди там собрались принципиально разные. Всех их объединяет, если несколько упростить, стремление превратить Абхазию в некое подобие средневековой Японии – полностью закрытого от внешнего мира государства. Закрытого в том числе от России.

Во время заседания парламента в понедельник оппозиционные депутаты не смогли сорвать ратификацию соглашения с Россией. Однако уже после заседания парламента у входа в здание осталась группа агрессивно настроенных деятелей числом не более трех десятков. Они стали физически атаковать тех депутатов, которые голосовали за соглашение. Пострадал и был доставлен в больницу депутат Алмаз Акаба.

Ближе к вечеру на выезде из Сухума была задержана группа лиц, участвовавших в нападении на депутата. Двое из них (Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба) оказались депутатами прежних созывов, получившими известность в 2021 году. Тогда в День Победы депутат Кокая открыл стрельбу прямо на набережной. А его друг Алмасхан Ардзинба вечером того же дня подъехал к зданию МВД и открыл по нему стрельбу из автомата.

У любого сколько-нибудь влиятельного человека в Абхазии – в том числе у деятелей оппозиции – есть многочисленная родня, односельчане и просто группа поддержки. И родственники и друзья задержанных стали ломиться на территорию Службы госбезопасности (СГБ) республики, затем принялись таранить автомашинами ограждения, а потерпев неудачу, переместились в центр города. Затем к ним присоединились другие оппозиционеры.

Поздно вечером в понедельник толпа перекрыла движение по основной автотрассе страны в двух местах – у Гумистинского моста к западу от Сухума и на мосту через реку Кодор к востоку от столицы. На Кодорском мосту случилась массовая драка. А вот мост через реку Кодор в Очамчирском районе был перекрыт жителями села Адзюбжа, которые требовали освободить своих односельчан и родственников.

Некоторые деятели оппозиции даже угрожали президенту страны Аслану Бжании и призывали к акциям неповиновения.

В ночь на вторник Бжания созвал экстренное заседание Совета безопасности, на котором происходящее был охарактеризовано как «массовые беспорядки». К утру вторника Кодорский мост был разблокирован, после того, как с митингующими по поручению Бжании пообщались один из депутатов парламента и глава Очамчирского района. Во второй половине дня были разблокированы и трассы, и отпущены все задержанные. Острая фаза кризиса была купирована.

Таким образом, никаких протестов против соглашения с РФ в Абхазии нет. Все волнения были связаны исключительно с задержанием группы лиц, напавших на депутата. Поэтому неверно утверждать, что речь идет о каком-то «антироссийском протесте».

Перед нами частный, хотя и острый случай волнений в типично абхазской манере, случившийся на фоне сложной внутриполитической обстановки в республике.

Есть основания полагать, что после освобождения задержанных конфликт будет целиком улажен. Тем более драка у подъезда парламента действительно не тянет более чем на хулиганство – и задержанные могут отделаться штрафом.

Внутренняя нестабильность в Абхазии имеет значение и для России. Россия гарантирует Абхазии – как и другому соседу по Кавказу, Южной Осетии – независимость и безопасность. Поэтому тем более нелепо выглядит позиция некоторых оппозиционных абхазских деятелей, настолько настаивающих на радикальной трактовке суверенитета страны, что они готовы на провокацию массовых беспорядков. В стране регулярно происходят подобные волнения и инциденты, и два бунта – в 2014 и 2020 годах – закончились насильственной сменой власти.

При этом все правительства Абхазии, в том числе пришедшие к власти в результате подобных волнений и революций, быстро понимали, насколько критически важна для страны поддержка Москвы. Почему РА физически уязвима без наличия открытой границы с Россией, без российских инвесторов, российских военных и российского электричества.

Это не просто помощь – это жизненно важное условие выживания Абхазии. Эти условия обеспечивает только и исключительно российская сторона.

Россия не намерена и никогда не пыталась даже малейшим образом ущемлять абхазский суверенитет. Россия заинтересована в устойчивом, процветающем абхазском государстве и обществе, в стабильности соседа по Черноморскому региону. А за целым рядом оппозиционных абхазских деятелей, устраивающих подобные провокации и распространяющих взрывоопасные слухи, проглядывают следы влияния многочисленных НПО\НКО, финансируемых западными деньгами.

В такой обстановке главными задачами и Бжании, и в целом абхазского руководства является прежде всего ликвидация каналов влияния Запада на внутреннюю политику государства. И во-вторых – воспитание самого абхазского общества, которому необходимо осознать губительность и бессмысленность попыток решения политических дискуссий с помощью драк, майданов и революций. Иначе Абхазия будет далека и от стабильности, и от процветания.