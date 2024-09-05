Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену иллюзий, которые подогревают геополитические наперсточники.8 комментариев
Лавров объяснил приостановку соцвыплат бюджетникам в Абхазии
Глава МИД Лавров: Приостановка соцвыплат в Абхазии связана с «балансом обязательств»
Приостановка социальных выплат для учителей, врачей и силовых структур в Абхазии происходит в рамках взаимных договоренностей и связана с «балансом обязательств», заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, в отношениях России и Абхазии нет обострения, это просто выполнение достигнутых договоренностей, передает РБК.
«Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами стран и в соответствии с этими договоренностями, которые ратифицированы в парламентах, у каждой страны есть обязательства», – указал Лавров.
Также министр выразил надежду на встречу в России с главой МИД Абхазии в ближайшие время.
«Когда его поздравлял с возвращением на пост главы внешнеполитического ведомства, я пригласил его посетить Россию в любое удобное время», – уточнил Лавров.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии.