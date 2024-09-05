Лавров объяснил приостановку соцвыплат бюджетникам в Абхазии

Глава МИД Лавров: Приостановка соцвыплат в Абхазии связана с «балансом обязательств»

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в отношениях России и Абхазии нет обострения, это просто выполнение достигнутых договоренностей, передает РБК.

«Есть пакет договоренностей, который санкционирован президентами, одобрен правительствами стран и в соответствии с этими договоренностями, которые ратифицированы в парламентах, у каждой страны есть обязательства», – указал Лавров.

Также министр выразил надежду на встречу в России с главой МИД Абхазии в ближайшие время.

«Когда его поздравлял с возвращением на пост главы внешнеполитического ведомства, я пригласил его посетить Россию в любое удобное время», – уточнил Лавров.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за что Россия ограничила финансовую помощь Абхазии.