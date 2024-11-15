Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.0 комментариев
В Абхазии отменили сессию по ратификации соглашения с Россией об инвестициях
Парламент Абхазии отменил сессию по ратификации соглашения с Россией об инвестициях
В Абхазии отменили парламентскую сессию, где планировалось ратифицировать межправительственное соглашение с Россией об инвестициях, из-за отсутствия повестки дня.
Депутаты парламента Абхазии отменили запланированную на пятницу сессию, где должен был рассматриваться вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях, передает ТАСС.
Спикер парламента Лаша Ашуба сообщил, что повестка дня не была утверждена, и это сделало сессию неправомочной.
Оппозиционные силы в Абхазии выразили недовольство отменой сессии и требуют ее повторного созыва с целью полного исключения вопроса о ратификации соглашения с повестки.
Как сообщил председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа, оппозиция намерена продолжать давление на парламент. «Депутаты парламента пока не проголосуют против ратификации, мы отсюда не уйдем», – подчеркнул он, находясь у комплекса правительственных зданий.
Напомним, Абхазия вновь пережила острый политический кризис, включавший штурм здания местной госбезопасности, перекрытие мостов и трасс, а также нападения на депутатов парламента. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как к этому относится Россия.
Между тем новый проект конституционного закона в Абхазии предлагает упразднить кабмин и изменить порядок назначения министров, вводя новые нормы в Конституцию.