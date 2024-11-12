Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.21 комментарий
Парламент Абхазии рассмотрел проект закона об упразднении Кабинета министров
В Абхазии парламентский комитет предложил упразднить кабинет министров и новые полномочия президента
Новый проект конституционного закона в Абхазии предлагает упразднить Кабмин и изменить порядок назначения министров, вводя новые нормы в Конституцию.
В Абхазии парламентский комитет по государственно-правовой политике рассмотрел проект конституционного закона, сообщает пресс-служба президента республики. Поправки касаются взаимоотношений исполнительной и законодательной власти и перераспределения полномочий, передает «Интерфакс».
Документ предусматривает упразднение Кабинета министров, что приведет к упразднению должностей премьер-министра и вице-премьеров. Предлагается ввести нормы, которые требуют согласования с парламентом при назначении министров.
Согласно проекту, президент получит право распускать парламент и назначать новые выборы, если более одной трети должностей министров остаются вакантными после трех отказов в утверждении кандидатур. Сейчас у президента нет таких полномочий.
Законопроект также определяет порядок назначения даты парламентских выборов и полномочия президента по утверждению структуры центральных органов исполнительной власти. Полномочия вице-президента предлагается установить отдельным законом.
Комитет решил вынести проект на сессию Народного Собрания для первого чтения.
Напомним, накануне абхазская оппозиция перекрыла дороги и мосты в ответ на информацию о том, что парламент одобрил законопроект о строительстве многофункциональных туристических комплексов.