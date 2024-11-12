При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.14 комментариев
Оппозиция заблокировала тракторами трассу и два моста в Абхазии
Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, используя тракторы, в ответ на задержание четырех человек после нападения на депутата.
Оппозиция в Абхазии заблокировала республиканскую трассу и два моста, перекрыв их тракторами, сообщает Апсныпресс. Блокировка связана с задержанием четырех человек, напавших на депутата во время внеочередной сессии парламента, где обсуждался проект строительства многофункциональных комплексов.
Сообщается, что после задержания родственники и представители оппозиции пытались проникнуть в здание службы госбезопасности республики, требуя их освобождения. «В связи со сложившейся ситуацией президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание совета безопасности», – говорится в сообщении МВД.
По словам силовиков, оппозиционеры собрались у здания МВД и службы госбезопасности, начав стычки и пытаясь выломать ворота. «В настоящее время некоторые массы находятся на площади, другие перекрывают мост – два моста тракторами перекрыты», – сообщил глава ведомства Роберт Киут.
Вместе с тем председатель службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия заявил, что произошедшее у ворот СГБ он считает «массовыми беспорядками». Имелись случаи применения силы к сотрудникам службы безопасности, а также попытки прорыва через ворота.
Известно, что абхазский парламент на внеочередной сессии в понедельник принял проект о строительстве многофункциональных комплексов, который влияет на соглашение с Москвой о деятельности российских юрлиц в республике.
Напомним, в конце сентября Грузия положительно оценила заявление главы МИД Сергея Лаврова о налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией.