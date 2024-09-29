«Зенит» очень большой и заметный, как «Пари Сен-Жермен» во Франции и «Бавария» в Германии. А способ решения недовольства среди болельщиков один – России нужен новый чемпион, хотя бы на один сезон.3 комментария
Грузия поддержала помощь России в отношениях с Абхазией и Южной Осетией
Грузия положительно оценила заявление Лаврова о налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией
Власти Грузии выразили положительное отношение к предложению России содействовать улучшению отношений с Абхазией и Южной Осетией, что было подчеркнуто в заявлении генерального секретаря партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэра Тбилиси Кахи Каладзе.
Каладзе заявил журналистам, что заявление главы МИД России Сергея Лаврова получило положительную оценку в Тбилиси. Власти приветствуют готовность Москвы участвовать в процессе примирения с Абхазией и Южной Осетией, передает ТАСС.
Каладзе отметил, что инициативы Лаврова могут стать важным шагом к разрешению конфликтов с этими регионами. «То, что Россия приветствует и будет способствовать примирению [Грузии с Абхазией и Южной Осетией], конечно же, позитивно», – подчеркнул он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Абхазии предложил Грузии подписать соглашение о неприменении силы в качестве ответа на заявление премьер-министра Грузии об объединении Абхазии и Южной Осетии с Грузией.