  • Новость часаБелый дом: Встреча Байдена и Зеленского не изменит позицию США по дальнобойным ударам
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    Войска прикрыли фланги для штурма Часова Яра и Курахово
    Эрдоган исключил выход из НАТО при вступлении в БРИКС
    Зеленский отказался ехать в имение Трампа
    Сибиряк получил инфаркт, отжавшись 239 раз на спор
    Абхазия призвала Грузию подписать соглашение о неприменении силы
    Немецкий политик призвал восстановить «Северные потоки»
    Эрдоган заявил о желании Турции стать постоянным членом Совбеза ООН
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России
    Госдума отказалась ввести регистрацию электросамокатов
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Странный «мир» во время войны

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина поставила крест на «зеленой» повестке ЕС

    Украина занимала особое место в водородной стратегии ЕС. Малозаселенные южные регионы – Запорожская, Херсонская, Николаевская и Кировоградская области – предоставляли прекрасные возможности для того, чтобы плотно усеять их ветряками и солнечными панелями.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Какие герои нужны для победы

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    14 комментариев
    26 сентября 2024, 21:48 • Новости дня

    Абхазия призвала Грузию подписать соглашение о неприменении силы

    Абхазия призвала Грузию подписать соглашение о неприменении силы
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili/Pool

    Tекст: Ольга Иванова

    МИД Абхазии обратился к Грузии с призывом подписать соглашение о неприменении силы, ответив на заявление грузинского премьера о стремлении объединить Абхазию и Южную Осетию с Грузией.

    МИД Абхазии выступил с заявлением, призывающим Грузию подписать соглашение о неприменении силы и признать Абхазию как суверенное и независимое государство, передает «Интерфакс». Это обращение последовало в ответ на высказывание грузинского премьера Ираклия Кобахидзе на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

    Министерство иностранных дел Абхазии подвергло критике слова Кобахидзе, отметив, что грузинское руководство повторяет одни и те же мифические термины. В ведомстве подчеркнули, что если Грузия не изменит свой подход, то положительных результатов в преодолении прошлого достичь не удастся.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии с призывом жить с Грузией в единой стране и выразил надежду на восстановление разрушенных отношений между народами региона.


    25 сентября 2024, 22:45 • Новости дня
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России

    Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которое ждали»

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная редакция Основ госполитики в области ядерного сдерживания, предложенная президентом России Владимиром Путиным, станет поводом призадуматься не только неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале описал подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

    «Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь», – пояснил Медведев.

    Также он обратил внимание, что «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО».

    Зампред Совбеза призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

    Он считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения.

    «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

    Медведев также отметил, что все случаи, когда Россия может применить ЯО должны оцениваться в совокупности, а финальное решение будет принимать президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

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    26 сентября 2024, 11:55 • Новости дня
    Google ограничил россиянам создание новых аккаунтов
    Google ограничил россиянам создание новых аккаунтов
    @ Julian Stratenschulte/DPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минцифры рекомендовало пользователям сервисов американской корпорации Google в России создать резервные копии данных и перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или же на отечественные платформы.

    В Минцифры подтвердили, что Google ограничила создание новых аккаунтов на номера из России, а сотовые операторы зафиксировали резкое сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям, передает ТАСС.

    Министерство рекомендует пользователям сервисов Google сделать резервные копии данных, а также перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или отечественные платформы.

    Там пояснили, что СМС-подтверждение, как второй фактор авторизации, для ранее созданных российских аккаунтов в Google пока работает, но «нет уверенности, что эта возможность сохранится».

    Ранее директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что одной из причин, по которой компания Googlе продолжает работу на территории России, может быть сбор персональных данных российских пользователей.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    26 сентября 2024, 14:21 • Новости дня
    ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете

    «Военное дело»: ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете

    ВКС России поразили два украинских F-16 на взлете
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пытавшиеся подняться в воздух с аэродрома Староконстантинов F-16 попали в воздушную засаду российских Воздушно-космических сил, они поражены, сообщил Telegram-канал «Военное дело».

    Всего поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами, на авиабазе также были Су-24, утверждает «Военное дело», передает «Российская газета».

    Удар якобы наносили четыре МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал».

    Официального подтверждения этим данным пока не последовало, точные потери не сообщаются.

    До этого украинский блогер Анатолий Шарий сообщал, что при одном удачном попадании ВС России уничтожены сразу четыре F-16.

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    26 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»

    Эксперт Юшков: Уцелевшая часть «Северного потока» сохранит рабочее состояние несколько десятилетий

    Эксперт назвал условия подключения уцелевшей нитки «Северного потока»
    @ Bodo Marks/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одна из веток «Северных потоков» не пострадала в результате диверсии и находится в рабочем состоянии. И хотя сейчас Россия не имеет возможности ее обслуживать, газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий, и запустить газ по нему можно будет в любой момент, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В четверг исполняется вторая годовщина диверсии на «Северных потоках».

    «Действительно, одна из веток «Северных потоков» сумела уцелеть после подрыва. Она не разгерметизировалась, однако в настоящий момент из нее полностью выкачан газ. Провести работы по ее подробному осмотру не удалось: Россию попросту не допускают к участку, где объекту был нанесен максимальный ущерб», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    «Стоит отметить, что в настоящий момент эта ветка находится в рабочем состоянии. Но ее работа никогда и не начиналась: немцы попросту не давали разрешения к началу эксплуатации. Процесс сертификации затормозился, поскольку Министерство финансов ФРГ после начала СВО отозвало справку о влиянии «Северного потока» на экономику Германии», – отмечает он.

    «Без данного документа федеральное агентство, занимавшееся организацией функционирования газопровода, попросту не может продолжить работу. То есть ввод в эксплуатацию остановлен чисто бюрократическими методами. Тем не менее для России в сложившейся ситуации все же имеются свои плюсы. Поскольку труба никогда не приступала к перекачке ресурсов, то и обслуживать ее нет необходимости», – рассказывает собеседник.

    «В отличие от остальных веток, в эту морская вода не попала. Соответственно, никаких разрушительных химических реакций для инфраструктуры не произошло. Речь идет о конструкции из металла. Она также покрыта толстым слоем бетона, что дает дополнительные гарантии для «выживания» инфраструктуры в экстремальных глубинных условиях», – поясняет эксперт.

    «Поэтому вести за ней регулярные наблюдения также не нужно. Газопровод может простоять в таком положении несколько десятилетий. Даже с действующими системами необходимые исследования проводятся нечасто: это очень надежные сооружения. Как правило, обслуживание проходит по линии компрессных станций», – акцентирует Юшков.

    «За ними действительно необходимо пристально следить, но в нашем случае не потребуется и этого. В теории, если бы «Северный поток» продолжал свою работу, его обслуживание лежало бы на плечах компаний-операторов. Первой являлась Nord Stream AG-1, 50% акций которой обладал Газпром. Остальная половина была распределена между пятью европейскими фирмами», – рассуждает собеседник.

    «Что касается Nord Stream AG-2, то здесь уже все ценные бумаги принадлежали российскому ресурсному гиганту. Однако позже ее арестовали немцы, а значит, Москва не может предпринять какие-либо технические работы в отношении трубы с чисто юридической точки зрения. Однако запустить уцелевшую ветку можно в любой момент», – считает эксперт.

    «Кроме того, контракт с европейцами у Газпрома до сих пор остается действительным. То есть если немцы изменят свое решение, то Россия в какой-то степени даже будет обязана начать поставки. Тем не менее для этого необходимо качественное изменение политической ситуации в ЕС. Они уже начинают постепенно задумываться о том, что контакты с Москвой стоит налаживать. Посмотрим, к чему это приведет», – заключил Юшков.

    В четверг, 26 сентября, будет вторая годовщина диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу – «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». По оценке Nord Stream AG, разрушения на объектах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

    В начале сентября президент России Владимир Путин назвал шизофренией нежелание Германии принимать газ по «Северному потоку». «Получать через территорию Украины могут, получать через «Турецкий поток» могут. По нитке, которая идет по дну Балтийского моря, не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, чушь просто. Ну, не хотят – не надо, мы будем наращивать наши поставки в другие регионы мира», – говорил Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

    «Ну, взяли, взорвали этот газопровод по дну Балтийского моря, «Северный поток». Взорвали обе нитки «Северного потока – 1» и «Северного потока – 2». Кстати говоря, одна-то существует, она в рабочем состоянии. Что мешает тому же правительству Германии кнопку нажать, договориться с нами и включить? 27,5 млрд куб. м газа тут же пошло бы в Европу, в Германию. Почему они этого не делают, я не понимаю», – добавил глава государства.

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    26 сентября 2024, 00:21 • Новости дня
    Дуров удивил французских следователей размером годового дохода

    Le Monde: Павел Дуров признался на допросе во Франции, что зарабатывает один дирхам в год

    Дуров удивил французских следователей размером годового дохода
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал следователям на допросе, что зарабатывает всего один эмиратский дирхам (примерно 25 рублей) в год, сообщила Le Monde.

    Издание пишет, что Дуров оставил в недоумении следователей во Франции, когда рассказал им, что он собирает всего «1 эмиратский дирхам» в год, примерно 0,27 доллара или 25 рублей в год, передает РИА «Новости».

    В публикации также отмечается, что Дуров любит демонстрировать свой аскетичный образ жизни, пропагандирует отказ от кофе, молока, сигарет, алкоголя, мяса и лекарств. Он активно продвигает  жизнь, дополненную утренними ледяными ваннами и медитациями в пустыне.

    Газета напоминает, что в 2014 году Дуров получил около 300 млн евро за продажу доли «ВКонтакте», стоимость Telegram оценивается в 30 млрд долларов. По некоторым данным, состояние Дурова может достигать более 15 млрд долларов, утверждает издание.

    Ранее Дуров, освобожденный под залог во Франции, поручил риэлтору найти дом в «красивом квартале Парижа», чтобы переехать туда в ожидании суда.

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    26 сентября 2024, 06:48 • Новости дня
    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска

    Марочко сообщил о формировании огневого мешка для ВСУ у Северска

    Российские войска начали формировать огневой мешок для ВСУ у Северска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие начали формировать огневой мешок у Северска в Донецкой народной республике (ДНР) для группировки ВСУ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, огневой мешок возле Северска вырисовывается благодаря успехам российских войск в районе Червоной Дибровы, которая находится на севере от города. Также ВС России захватили серьезные оборонительные рубежи ВСУ в Переездном. Марочко добавил, что сейчас идет полуобхват Северска, передает ТАСС.

    Ранее Марочко сообщал, что российская авиация уничтожила базу ВСУ под Северском.

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    26 сентября 2024, 00:08 • Новости дня
    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины

    Спикер Палаты представителей Джонсон потребовал от Зеленского уволить посла Украины Маркарову

    В Конгрессе США потребовали от Зеленского уволить посла Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского снять с поста посла Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы в пользу кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис.

    Поводом для «ультиматума» Джонсона послужила организованная Маркаровой поездка Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании в сопровождении исключительно представителей Демократической партии.

    Конгрессмен счел этот визит нарушением принципа невмешательства во внутренние политические процессы страны, и назвал поездку Зеленского в Пенсильвании «партийным мероприятием демократов», передает РИА «Новости».

    Спикер подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ поддерживают обе партии, со стороны украинского режима участились «атаки в СМИ на кандидатов от Республиканской партии». По словам Джонсона, такое поведение киевских властей «испытывает наши отношения», а также оказывают «ненужное давление».

    Кандидат в президенты США Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что Зеленский хочет победы демократов на выборах президента США, отмечая его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки. В ответ Зеленский выразил сомнение в способности Трампа прекратить конфликт на Украине.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Владимир Зеленский подыгрывает Харрис, посетив Пенсильванию.

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    26 сентября 2024, 17:30 • Новости дня
    В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника

    Вице-спикер парламента Узбекистана призвал МИД России не вмешиваться в их дела

    В Узбекистане призвали Россию не вмешиваться в дело русскоязычного школьника
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров выразил недовольство вмешательством МИД России в дело с избиением русскоязычного школьника.

    Кадиров выразил резкую позицию в отношении Министерства иностранных дел России. Он прокомментировал ситуацию с делом учительницы, избившей школьника за использование русского языка, заявив, что Москве следует «заниматься своими делами».

    На своей странице в Telegram Кадиров отметил, что российская реакция на этот инцидент является попыткой «поднять шум на пустом месте». По его словам, Москве следует уделять больше внимания собственным внутренним вопросам, а не вмешиваться в дела других стран.

    Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог в Ташкенте избила школьника после того, как он попросил объяснить урок на русском языке, сообщалось, что Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по этому инциденту.

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    26 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тихоокеанская железная дорога, которая свяжет месторождения в Якутии и порт в Хабаровском крае, заработает уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В сентябре прошлого года Путин заявил, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, строится новый порт на побережье Охотского моря. «Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР», – подчеркнул глава государства.

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    26 сентября 2024, 10:19 • Новости дня
    СВР заявила о новых данных причастности англосаксов к подрыву «Северных потоков»
    СВР заявила о новых данных причастности англосаксов к подрыву «Северных потоков»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям на газопроводах «Северные потоки».

    По данным пресс-бюро СВР, новые данные подтверждают ранее озвученную версию о причастности к этому акту международного терроризма англосаксонских стран, передает РИА «Новости».

    «Англосаксы с 2022 года предпринимают систематические попытки убрать тему диверсий на «Северных потоках» из международной информационной повестки», – следует из заявления службы.

    Также в СВР отметили, что западные спецслужбы пытаются сфабриковать результаты расследования и обвинить в подрыве газопроводов украинских экстремистов.

    «Эта версия не выдерживает критики, но она уже навязана следственным органам Германии в качестве основной», – подчеркнули в службе.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об отсутствии срока давности в деле о теракте на «Северных потоках».

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    26 сентября 2024, 13:39 • Новости дня
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    Байден распорядился передать Украине дальнобойные авиабомбы JSOW
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джозеф Байден заявил, что Вашингтон передаст Киеву планирующие управляемые авиабомбы JSOW для нанесения ударов на дальние расстояния.

    «Чтобы усилить возможности Украины в сфере нанесения дальних ударов, решил предоставить Украине боеприпасы дальнего действия Joint Standoff Weapon (JSOW)», – заявил Байден, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

    До этого Байден заявил, что США дополнительно обучат еще 18 пилотов F-16 в 2025 году.

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    26 сентября 2024, 12:25 • Новости дня
    Трамп: Украины больше нет

    Трамп: Во всем мире не хватит денег на восстановление Украины

    Трамп: Украины больше нет
    @ Derek French/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Даже если объединится весь мир, все равно не хватит денег для восстановления Украины, после почти трех лет конфликта этой страны «больше нет», заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Северной Каролине.

    Трамп считает, что Киев должен был пойти на уступки Москве за несколько месяцев до начала спецоперации в феврале 2022 года, поскольку «любая сделка – худшая сделка – была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас».

    «Если бы они заключили плохую сделку, было бы намного лучше. Они немного уступили бы, но все остались бы живы, и каждое здание было бы построено, каждая башня простояла бы еще 2000 лет», – цитирует Трампа РБК.

    Политик считает, что на восстановление городов Украины «уйдут сотни лет». Также Трамп считает, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «подстегнули» конфликт, пообещав поддержку Киеву, а не подтолкнув его к уступкам России.

    Ранее Трамп заявил, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США, он также добавил, что украинский президент за каждый свой визит в США увозит 60 млрд долларов.

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    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    26 сентября 2024, 13:49 • Новости дня
    Избившая ученика из-за русского преподавательница в Ташкенте подралась в другой школе

    Избившая ученика из-за русского языка преподавательница в Ташкенте подралась в другой школе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Преподаватель в столице Узбекистана избила ученика в одной из местных школ в ответ на просьбу вести урок на русском, после чего устроила драку в другом учебном заведении, сообщают местные СМИ.

    Женщина устроила второй скандал в школе №204 Яшнабалского района города, это произошло 24 сентября, передает ТАСС со ссылкой на «Подробно.уз».

    В этом заведении учится дочь женщины, подозреваемая на глазах школьников избила учительницу, за это ее приговорили к семи суткам административного ареста и штрафу примерно в 250 долларов.

    Расследование предыдущего инцидента с подозреваемой, который произошел в школе №188, продолжается.

    В пресс-службе детского омбудсмена страны сообщили, что педагоги должны проходить специальное психологическое обследование перед назначением на должность, людей с неадекватным поведением нельзя допускать к работе в образовательных учреждениях.

    Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором учительница и ученик в ташкентской школе подрались, преподаватель напала на школьника из-за просьбы вести урок на русском языке.

    После этого Россия запросила у Узбекистана официальных разъяснений из-за ролика.

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    26 сентября 2024, 12:13 • Новости дня
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    Западные СМИ отреагировали на решение Путина изменить ядерную доктрину
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина касательно обновления Основ государственной политики в области ядерного сдерживания западная пресса восприняла со всей серьезностью, следует из анализа публикаций ведущих мировых СМИ.

    В частности, большинство западных СМИ обращают внимание на то, что «Россия сможет атаковать» неядерные государства, подчеркнув, что сигнал России на Западе услышали, пишет «Российская газета».

    The Washington Post счел это прямой угрозой, однако постарался убедить читателей в том, что российские власти «вряд ли пойдут на использование ядерного оружия». Так, газета приводит мнения аналитиков, которые задаются вопросом, «что теперь будет считаться нападением на Россию», предупреждая, что на Западе по этой теме теперь будут более осторожными.

    Financial Times указывает, что такие действия со стороны Москвы стали прямым ответом на рассуждения о возможности ударов Украины по российской территории западным оружием. Согласно мнению экспертов газеты, изменения теперь станут «намного более сильными и конкретными, нежели предыдущие».

    New York Times акцентирует «ясные действия Москвы», утверждая, что получение Киевом оружия из ядерных стран НАТО развязывает России руки.

    Издание Associated Press в свою очередь охарактеризовало предложения Путина как «новое серьезное предупреждение Западу».

    «Новая формулировка, которая дает возможность потенциального ядерного ответа на любую воздушную атаку, является преднамеренной, чтобы убедить Запад не разрешать Украине удары на большие расстояния», – указывают СМИ.

    Ранее издание Bloomberg отмечало, что Путин меняет ядерную доктрину для противостояния агрессии Запада.

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    Кто спасет газовый экспорт России

    Ровно два года назад, 26 сентября 2022 года, были взорваны обе нитки газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух ниток «Северного потока – 2». Это стало кульминацией борьбы США против Газпрома и в целом против энергетического сотрудничества России и Европы. Каковы сегодня перспективы экспорта трубопроводного российского газа на ближайшие десятилетия? Подробности

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    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

    Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике? Подробности

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    Как российские мотоштурмовики стали головной болью ВСУ

    «Мы свободно передвигаемся по лесистой местности и узким тропам, нам не нужны дороги. Маневренность – это огромный плюс мотоцикла. А неожиданность – главный тактический прием мотоштурмовика», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД командир штурмовой мотогруппы бригады «Эспаньола» Михаил Турканов. Подробности

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    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

    У Владимира Зеленского остался последний шанс спасти свой визит в США от полного провала: встреча с президентом Джо Байденом. Однако у Байдена уже дали понять, что «план победы над Россией» утвержден не будет. Вместо этого Зеленского заставили отрабатывать потраченные на Украину средства. Причем в основном как актера. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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