И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Премьер Грузии призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином государстве
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии с призывом жить с ней в единой стране и выразил надежду на восстановление разрушенных отношений между народами региона.
Политик заявил, что хотел бы воспользоваться возможностью и обратиться к народам двух республик для «восстановления разрушенных мостов». Он подчеркнул важность мирного сосуществования и сотрудничества между народами, передает РИА «Новости».
«Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы с детьми могли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», – добавил Кобахидзе.
В понедельник председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия, разорвавшая дипломатические отношения с РФ после войны-2008, не намерена «примиряться с Россией». Он добавил, что «когда Грузия говорит о примирении, то это касается осетин и абхазов».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выбрал неверный способ извинений перед Южной Осетией.