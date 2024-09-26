Премьер Грузии призвал Абхазию и Южную Осетию жить в едином государстве

Tекст: Дарья Григоренко

Политик заявил, что хотел бы воспользоваться возможностью и обратиться к народам двух республик для «восстановления разрушенных мостов». Он подчеркнул важность мирного сосуществования и сотрудничества между народами, передает РИА «Новости».

«Все наши шаги направлены на то, чтобы помочь нашему народу и чтобы однажды мы с детьми могли жить вместе в счастливой, единой и развитой Грузии», – добавил Кобахидзе.

В понедельник председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия, разорвавшая дипломатические отношения с РФ после войны-2008, не намерена «примиряться с Россией». Он добавил, что «когда Грузия говорит о примирении, то это касается осетин и абхазов».

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили выбрал неверный способ извинений перед Южной Осетией.