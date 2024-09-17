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    17 сентября 2024, 17:45 • В мире

    Иванишвили выбрал неверный способ извинений перед Южной Осетией

    Иванишвили выбрал неверный способ извинений перед Южной Осетией
    @ Александр Имедашвили/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Грузия снова бурлит: на этот раз ряд политиков возмущены заявлением лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили о возможных извинениях перед Южной Осетией за агрессию 2008 года. Почему эта идея так остро воспринимается грузинским обществом и что на самом деле должен сделать официальный Тбилиси, чтобы наладить отношения с соседями?

    Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили вновь взорвал поле публичной грузинской политики. На предвыборном митинге в городе Гори он допустил возможность извинения со стороны Тбилиси перед Южной Осетией за агрессию августа 2008 года. «Мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что совершившее измену «Национальное движение», согласно полученному заданию, охватило пламенем огня наших осетинских братьев и сестер», – сказал Иванишвили. «Национальное движение» – партия Михаила Саакашвили, которая правила в Грузии в 2008 году.

    Первый номер избирательного списка «Грузинской мечты» подчеркнул, что сразу после выборов все, кто развязал войну и разрушил грузино-осетинские «братские» отношения, будут привлечены к уголовной ответственности. Ранее он уже вызвал ажиотаж, предложив после выборов объявить оппозиционное «Нацдвижение» неконституционной организацией.

    Уже через день в Гори (30 км от Цхинвала) у мемориала жертвам войны 2008 года прошел митинг протеста, в котором участвовали в основном радикально настроенные карликовые партии Грузии. «Это оскорбление нашей нации, и это не способствует в том числе объединению, а, наоборот, направлено на то, чтобы сделать приятное Кремлю», – сказал на этой акции один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе. «Нашим военным, членам семей погибших военных и населению не за что извиняться», – отметил депутат парламента от партии «Гирчи» Сандро Раквиашвили и добавил, что это самому Иванишвили следует извиниться за его заявление.

    «Грузинская мечта» сбросила маски», – заявил в свою очередь один из лидеров бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Леван Бежашвили. По его словам, заявление Иванишвили свидетельствует о том, что сегодня «Грузинская мечта» превратилась в партию, проводящую интересы России.

    За последовавшие несколько дней на заявления Иванишвили резко негативно и даже с оскорблениями отреагировали большинство оппозиционных политиков, включая находящегося в заключении Саакашвили и президента Грузии Саломе Зурабишвили. На различных телеканалах появляются ролики в духе «нам извиняться не за что, это осетины должны извиняться».

    Отношение к войне 2008 года в грузинском обществе неоднозначное. Требования «восстановления территориальной целостности» носят ритуальный характер, но повторяются, как любой ритуал, регулярно – это часть политической традиции.

    Всерьез эту тему раскручивают лишь несколько радикальных и маргинальных организаций, в числе руководства которых отмечены либеральные эмигранты из России. Но и эти экзальтированные личности давно перестали устраивать на границе с Южной Осетией шумные митинги и привозить туда иностранных гостей «посмотреть на русских оккупантов».

    Хотя стоит подчеркнуть, что реваншизм поддерживается через НКО с западным участием. В целом же темы Южной Осетии и войны 2008 года до последних дней не доминировали в грузинском политическом поле и даже в предвыборной риторике.

    И дело тут не только в том, что с каждым годом поражение Грузии в конфликте 08.08.08, спровоцированное самоубийственной политикой Саакашвили, стало скрываться за туманом времени. Просто экономический рост, основанный на притоке российских и турецких денег, обеспеченный политикой партии Иванишвили, сместил вектор общественного внимания в другую сторону.

    Большинство заинтересовано в сохранении этого роста, а Южная Осетия и «восстановление территориальной целостности» как фетиш не слишком актуальны. Однако, как мы видим, жажда реванша в грузинском обществе не исчезла.

    Никакой логики в привлечении внимания к этой теме для Иванишвили не было. У «Грузинской мечты» и так серьезные предвыборные позиции, им достаточно было бы просто демонстрировать экономические успехи и успешно бороться за традиционные ценности, чтобы легко победить на предстоящих парламентских выборах.

    Но Иванишвили самостоятельно дал оппозиции козырь против себя лично и своей партии. Теперь и его самого, и «Грузинскую мечту» обзывают «марионетками Кремля», и грузинское общество вновь погрузилось в разбирательства вокруг «территориальной целостности».

    Однако в любом случае слова Иванишвили ничего не стоят. Во-первых, если внимательно разобрать слова Иванишвили, то он собирается извиняться не от лица Грузии или грузинского народа, а всего лишь за действия одной отдельно взятой партии и ее лидера Саакашвили. А это совсем другая трактовка.

    Во-вторых, речь идет только о войне августа 2008 года, а агрессия против Южной Осетии началась в открытой вооруженной форме в 1991 году, а в латентной – аж в 1989-м. Автономная область была упразднена в 1990 году правительством Гамсахурдия, и никакой формы государственности осетин не существует в грузинском юридическом поле. Действует закон «Об оккупированных территориях», созданный для изоляции Южной Осетии и Абхазии. В Тбилиси даже существует эмигрантская «временная администрация Цхинвальского региона», состоящая из немногочисленных предателей-перебежчиков, как и «правительство Абхазии в изгнании».

    Так что тут фразой «извините за Саакашвили», которую подразумевает заявление Иванишвили, не обойдешься. Эта фраза не влечет за собой юридических последствий, и ее можно использовать разве что в виде предвыборной риторики. Какой-либо переговорный процесс должен начинаться иначе.

    Российская сторона на многолетних женевских переговорах настаивает на том, что нормализация отношений должна начаться с подписания Грузией юридически обязывающего документа о неприменении силы. Тбилиси не идет даже на это.

    Многие обратили внимание на то, что Иванишвили ни словом не упомянул Абхазию. Скорее всего, это связано с географией митинга, и теперь все ждут нового предвыборного митинга в Зугдиди – этот город играет по отношению к Абхазии примерно ту же роль, что Гори для Южной Осетии. Там логично и Абхазию вспомнить.

    Примечательно, что МИД Абхазии оперативно отреагировал на заявления Иванишвили, призвав его к конкретным действиям, в том числе к отмене закона «Об оккупированных территориях». Тут они правы: снятие запретов, действующих в рамках этого закона, действительно будет способствовать и росту экономических связей, и нормализации отношений двух стран в целом. Абхазы ведь реагируют зеркально: любые связи с Грузией запрещены и граница по Ингури плотно закрыта. А на повестке дня восстановление железнодорожного сообщения и восстановление аэропорта в Сухуме.

    А вот в Южной Осетии, к которой персонально обращался Иванишвили, на его скандальное заявление по состоянию на 17 сентября не отреагировали вообще никак. Ни словом. Скорее всего, перед нами не политическая позиция, а инертность руководства РЮО.

    С другой стороны, в публичном пространстве Южной Осетии все чаще стали возникать конспирологические теории маргинального характера о якобы готовящейся «сдаче» РЮО Россией Грузии в обмен на грузинскую лояльность. В таком контексте грузинская сторона и навязывает нарратив: якобы нет никакого конфликта между «братскими» грузинским и осетинским народами, а есть общий исторический грузино-российский конфликт. Возможно, ради продвижения этого нарратива и было сделано заявление Иванишвили.

    Однако в итоге Иванишвили создал проблемы себе самому. Есть основания полагать, что заявление Иванишвили – это только начало большого предвыборного конфликта в Тбилиси. Подогреваемая Западом грузинская оппозиция может начать раскручивать тему «нацпредателей» из «Грузинской мечты» по максимуму. Что, в свою очередь, и может стать поводом для реализации плана устроить «тбилисский майдан», как об этом не так давно предупреждала Служба внешней разведки России.

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