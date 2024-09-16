Грузия объяснила разницу между отношениями с Россией и с Южной Осетией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Комментируя заявление почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о готовности извиниться за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинами, Шалва Папуашвили сказал, что «путь примирения проходит через осмысление, как мы дошли до такого, через взаимное прощение и там, где это нужно, через сожаление».

«Россия – это вопрос деоккупации, а что касается Осетии – это вопрос примирения», – объяснил он.

Шалва Папуашвили подчеркнул, что именно правящая «Грузинская мечта» в Страсбургском суде добилась признания «оккупации Грузии».

«Жертвы (происшедшего) – и осетины, и грузины», – сказал Шалва Папуашвили.

По его словам, «военные преступники, пытавшие грузинских солдат, не представляют осетинский народ, также как народ Грузии не представлял Михаил Саакашвили».

Председатель парламента сказал, что критики заявления Бидзины Иванишвили, называющие его «постыдным» и «предательским», «тем самым весь осетинский народ объявили военным преступником».

В свою очередь генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе расценил заявление почетного председателя как «маленький шаг к восстановлению территориальной целостности страны».

Он не исключил, что «вскоре на этом направлении может появиться разговор о конкретике», что, по его мнению, будет воспринято оппозицией негативно.