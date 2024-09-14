На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Иванишвили: Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года
Грузинское руководство извинится за развязанную в 2008 году бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили войну между осетинами и грузинами, сообщил почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.
«Сразу же после завершения выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», – цитирует Иванишвили ТАСС.
Он добавил, что противостояние, навязанное врагами страны, завершится прощением и примирением с обеих сторон.
По словам политика, «Грузинской мечте» нужно получить конституционное большинство на выборах в парламенте, чтобы отдать под суд партию Саакашвили за войну 2008 года.