Иванишвили: Грузия извинится перед осетинами за войну 2008 года

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сразу же после завершения выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское «Национальное движение» в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер», – цитирует Иванишвили ТАСС.

Он добавил, что противостояние, навязанное врагами страны, завершится прощением и примирением с обеих сторон.

По словам политика, «Грузинской мечте» нужно получить конституционное большинство на выборах в парламенте, чтобы отдать под суд партию Саакашвили за войну 2008 года.