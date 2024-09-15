Грузинская оппозиция назвала «предательством» готовность властей извиниться перед осетинами за войну

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Секретарь саакашвилевского «Единого национального движения» Зураб Чиаберашвили заявил, что «эта позиция является крайне предательской и постыдной». По его словам, «такие заявления подрывают политику непризнания «оккупированных Россией» Абхазии и Южной Осетии».

«На выборах в парламент 26 октября мы дадим политический ответ Бидзине Иванишвили за это», – сказал Чиаберашвили. Со своей стороны, один из лидеров партии «Ахлеби» («Новые») Николоз Гварамия сказал, что «этим заявлением Грузия обесчещена». «Такие заявления льют воду на мельницу врага, извращая историю», – заявил Гварамия.

Ранее почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявил, что грузинское руководство извинится за развязанную бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили в 2008 году войну между осетинами и грузинам.

