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Грузия не намерена мириться с Россией
Грузия, разорвавшая дипломатические отношения с Россией после войны-2008, не намерена «примиряться с Россией», заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что «когда Грузия говорит о примирении, то это касается осетин и абхазов».
«Россия здесь ни при чем. Отношения с Россией – это абсолютно другое направление. Оно называется «деоккупацией», а не «примирением», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.
По словам Шалвы Папуашвили, «нам незачем мириться с Россией, мы требуем от нее «деоккупации» (Абхазии и Южной Осетии) и ухода с наших территорий».
Он отметил, что предложение Тбилиси о примирении «не касается военных преступников» войны 2008 года.
«Мы должны осознать ту боль, которую причинили друг другу», – отметил председатель парламента Грузии.
Шалва Папуашвили подверг критике оппозицию, которой не понравилось предложение почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о возможных извинениях перед мирным осетинским населением.
«Они (оппозиция) видят в абхазах и осетинах врагов», – сказал он.
Шалва Папуашвили отметил, что в Грузии давно работает аппарат госминистра по примирению, который осуществляет множество различных программ.