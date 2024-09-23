Грузия не намерена мириться с Россией

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» он сказал, что «когда Грузия говорит о примирении, то это касается осетин и абхазов».

«Россия здесь ни при чем. Отношения с Россией – это абсолютно другое направление. Оно называется «деоккупацией», а не «примирением», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.

По словам Шалвы Папуашвили, «нам незачем мириться с Россией, мы требуем от нее «деоккупации» (Абхазии и Южной Осетии) и ухода с наших территорий».

Он отметил, что предложение Тбилиси о примирении «не касается военных преступников» войны 2008 года.

«Мы должны осознать ту боль, которую причинили друг другу», – отметил председатель парламента Грузии.

Шалва Папуашвили подверг критике оппозицию, которой не понравилось предложение почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили о возможных извинениях перед мирным осетинским населением.

«Они (оппозиция) видят в абхазах и осетинах врагов», – сказал он.

Шалва Папуашвили отметил, что в Грузии давно работает аппарат госминистра по примирению, который осуществляет множество различных программ.