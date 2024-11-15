Создать двигатель такого уровня на планете могут меньше государств, чем у вас пальцев на одной руке. Это сложнее, чем постройка ракеты, способной вывести на орбиту гроздь ядерных боеголовок. Россия смогла.5 комментариев
Оппозиция предприняла вторую попытку прорыва в парламент Абхазии
Оппозиция в Абхазии второй раз попыталась прорваться в парламент, был поврежден забор, а силовики применили дымовые шашки, чтобы сдержать митингующих.
Сотрудники силовых структур, находящиеся на месте событий, пытались сдержать и оттеснить митингующих, чтобы предотвратить их проникновение внутрь, сообщает ТАСС.
Ситуация у здания парламента накалилась, когда на митинге были применены дымовые шашки. По данным корреспондента ТАСС, были использованы как минимум две шашки.
Ранее в этот же день правоохранители смогли остановить первую попытку оппозиции прорваться в парламент. Протестующие использовали автомобиль, чтобы протаранить металлическое ограждение правительственного комплекса и проникли на его территорию. Однако силовики оперативно отреагировали на действия оппозиции, подтянув к месту событий пожарную машину для предотвращения дальнейших попыток прорыва внутрь здания.
В Абхазии протестующие прорвались в парламент, применив силу против полиции и протаранив автомобильные ограждения, выступая против абхазо-российского соглашения.
В этот же день в Абхазии отменили парламентскую сессию по ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях из-за отсутствия повестки дня.