Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США являются недружественной для России страной, так как американские ракеты стреляют по российской территории. Он отметил, что эти ракеты наводят специалисты из США. передает РИА «Новости».

«США – это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее», – заявил Песков.

Ранее предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск также подвергся ракетному удару со стороны ВСУ.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.