Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.22 комментария
Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России
Американские специалисты наводят ракеты США для стрельбы по российской территории, отношения между Россией и США сейчас недружественные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США являются недружественной для России страной, так как американские ракеты стреляют по российской территории. Он отметил, что эти ракеты наводят специалисты из США. передает РИА «Новости».
«США – это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее», – заявил Песков.
Ранее предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск также подвергся ракетному удару со стороны ВСУ.
До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.