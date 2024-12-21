Умерла артистка Ирена Баженова

Tекст: Мария Иванова

Ирена Баженова, известная своим многолетним вкладом в российское балетное искусство, скончалась в возрасте 88 лет, сообщает РИА «Новости». Мариинский театр, где Баженова провела значительную часть своей карьеры, подтвердил печальную новость, сообщив, что артистка умерла 19 декабря после продолжительной болезни.

Ирена Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году и успешно проработала в Кировском (ныне Мариинском) театре на протяжении 24 лет. Она запомнилась зрителям исполнением роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица» 1964 года, которая стала важной частью ее репертуара. Кроме того, она посвятила себя педагогической деятельности, обучая новое поколение талантов.

В 1976 году Баженова вернулась в свою альма-матер как педагог, где на протяжении 20 лет преподавала классический танец. Среди ее учениц – именитые балерины Юлия Махалина, Александра Иосифиди и Ксения Дубровина.

Мариинский театр выразил соболезнования родным и близким Баженовой, а также всем ее ученикам и коллегам.

В субботу также стало известно, что в возрасте 85 лет умер народный артист СССР и художественный руководитель Чувашского драмтеатра Валерий Яковлев.