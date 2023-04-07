ЦБ выявил способ похищения денег по QR-коду

ЦБ: Злоумышленники научились похищать деньги без данных карты по QR-коду

Банк России выявил новую мошенническую практику социальной инженерии с применением QR-кода, при которой злоумышленники похищают деньги, не имея данных карты, следует из информации регулятора.

По сообщению ЦБ, злоумышленники звонят клиентам банков под видом сотрудников кредитной организации, сообщают, что в банк поступил несанкционированный запрос на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию, передает ТАСС.

Как пояснили в ЦБ, злоумышленники рассчитывают на то, что потенциальная жертва не знакома с особенностями QR-кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться, а заполучив код, лжесотрудники банков легко могут снять деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

Как рассказали в Банке России, QR-код в этом случае фактически является поручением банку на выдачу денег без ввода ПИН-кода.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам разрешить клиентам самим ограничивать онлайн-операции.