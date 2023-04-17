Противолодочные самолеты ТОФ обнаружили подлодки «противника» в ходе проверки

МО: Противолодочные самолеты Ту-142 обнаружили подлодки "противника" в ходе проверки ТОФ

Противолодочные самолеты Ту-142 Тихоокеанского флота (ТОФ) России в ходе внезапной проверки провели учение по поиску и слежению за подводными лодками противника, сообщили в Минобороны.

Как сообщили в Минобороны, экипажи противолодочных самолетов Ту-142 отработали поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника со сбросом средств поиска, передает РИА «Новости».

Кроме того, противолодочные самолеты отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий в полете при отсутствии наземных радиотехнических средств аэронавигации и выполнили полеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе.

Как сообщили в оборонном ведомстве, аналогичные задачи над Тихим океаном выполнял самолет Ил-38 ТОФ.

Ранее подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на БДК и высадку на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы.

Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.