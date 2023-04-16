МО: Морпехи ТОФ отработали высадку на побережье и провели боевые стрельбы

Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки боеготовности отработали задачи по погрузке сил десанта на большие десантные корабли и высадку на необорудованное побережье с этапом боевой стрельбы, сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, подразделения морской пехоты ТОФ с техникой погрузились на борт больших десантных кораблей (БДК) «Адмирал Невельской» и «Николай Вилков», после чего высадились на необорудованное побережье в районе тактического поля мыс Клерка в Приморском крае, передает ТАСС.

В Минобороны добавили, что на берегу морпехи уничтожили условного противника во взводном опорном пункте, огонь по мишеням, имитирующим технику, долговременные огневые точки и пехоту противника вели танки Т-80БВ, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины пехоты БМП-3Ф.

Также в ходе учебного боя было успешно отработано отражение атаки противника фланга.

Напомним, в пятницу министр обороны Сергей Шойгу заявил, что на Дальнем Востоке проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. Боевые корабли, подлодки и катера вышли из пунктов постоянной дислокации, приступив к переходу и операционному развертыванию.