|
16 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 17:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Еще одна страна ЕС собралась запретить импорт украинского зерна
Разделы
Кроме плана о мирных переговорах, у некоторых стран ЕС есть и другие замыслы. Как только ВСУ потерпят ряд серьезных поражений от русской армии, Польша, Венгрия, Румыния, заявляя о защите представителей своих этносов и украинцев, введут войска в приграничные регионы.
Подробности...
Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство.
Подробности...
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой.
Подробности...
В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
Подробности...
Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
Подробности...
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Еще одна страна ЕС собралась запретить импорт украинского зерна
Министр Гечев: В Болгарии обсуждают идею по примеру Венгрии и Польши запретить импорт зерна с Украины
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Болгарские власти задумались над тем, чтобы последовать примеру Венгрии и Польши и запретить импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства технического правительства Болгарии Явор Гечев.
Гечев заявил о необходимости защитить болгарские интересы, в особенности, когда два государства уже отреагировали соответствующим образом. По его словам, если Болгария не введет ограничения, количество украинского зерна на территории республики возрастет, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Болгарский министр потребовал уже в понедельник представить ему доклады о юридической составляющей запретов, которые ввели Венгрия с Польшей, и пообещал, что такая возможность будет обсуждаться с министерством экономики.
По его словам, во вторник будет собран весь необходимый для принятия решения объем информации, и тогда ситуация будет обсуждаться с президентом Болгарии Руменом Радевым.
Между тем Еврокомиссия заявила, что введенные Венгрией и Польшей запреты на поставки украинского зерна и другой агропродукции из этой страны являются неприемлемыми.
Российские войска отразили танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки
Российские войска уничтожили и повредили танки и БМП ВСУ в районе Авдеевки
|
|
Вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП, сообщают военкоры.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
Захарова с иронией отреагировала на запрет импорта украинского зерна Польшей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала запрет Польши на импорт зерна с Украины.
Мария Захарова коротко прокомментировало решение Польши приостановить импорт зерна из Украины.
«Так сказать, иуды к Пасхе подавились зерном», – написала в Telegram-канале официальный представитель МИД России.
Ранее кабинет министров Польши уполномочил глав профильных ведомств для «защиты польских фермеров и потребителей» временно запретить импорт украинского зерна.
Военный эксперт: Для российских войск Авдеевка важнее Артемовска
Аналитик Онуфриенко: Взятие Авдеевки позволит российским войскам серьезно продвинуться на запад
|
|
Противник использует все виды бронетехники, чтобы не позволить нашим войскам продвинуться дальше на Авдеевском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее военкоры сообщили, что ВС РФ удалось отбить танковую атаку ВСУ в районе Авдеевки.
«На Авдеевском направлении у противника, что называется, настоящая «сборная солянка» из всех видов бронетехники. В ход идут британские бронетранспортеры Spartan, машины, поставленные США и Европой за последние четыре-пять месяцев, а также советская техника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Дело в том, что для нас Авдеевка не просто стратегически важна, она, пожалуй, важнее Артемовска. После взятия последнего ВС РФ упрутся в новые мощные оборонительные укрепления – Часов Яр, Славянск и Краматорск. А за Авдеевкой ничего подобного нет», – обращает внимание собеседник.
«То есть освобождение населенного пункта снимет колоссальную нагрузку с Донецкого направления и позволит нам серьезно продвинуться дальше на запад. Противник это прекрасно понимает. Именно поэтому постоянно предпринимаются попытки контратаки», – рассуждает эксперт.
«На деле же пока у ВСУ лишь получается вести позиционные бои, полномасштабную атаку организовать они не в силах. Мы также видим противостояние в километре от населенного пункта Северное, фиксируются столкновения на западных окраинах Первомайского и в районе Невельского», – рассказывает аналитик.
«ВСУ постоянно подтягивают дополнительные силы и технику. Однако из-за активной работы нашей авиации и «Солнцепеков» потери у противника достаточно серьезные. Полагаю, что подобные попытки прорыва мы будем наблюдать вплоть до майских праздников, когда украинские военные, как ожидается, попытаются перейти в контрнаступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее военкоры сообщили, что вооруженные силы Украины бросили бронетехнику на прорыв в районе Водяного и Авдеевки в ДНР, российские войска уничтожили и повредили несколько танков и БМП.
За последние дни украинскими войсками было «предприняло несколько попыток контрнаступления», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях. Как пишет «Московский комсомолец», «на прорыв пошли несколько бронегрупп» ВСУ. Российские разведчики с помощью беспилотника увидели движение противника и навели на него артиллерию и минометы.
«В ходе огневого поражения только сегодня были уничтожены и повреждены несколько танков и БМП, разбито несколько взводов пехоты», – говорится в сообщении военкоров.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что продолжается окружение Авдеевки. Донецкий депутат Владислав Бердичевский сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию
Министерство аграрной политики Украины осудило решение Варшавы ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров в Польшу
|
|
Решение Польши ограничить ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины, в том числе с целью транзита в другие страны, нарушает договоренности Киева и Варшавы, заявило министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
Министерство выразило сожаление в связи с решением Польши, которое «противоречит договоренностям» двух стран. В Киеве заявили, что «всегда с пониманием относились» к трудностям, с которыми сталкиваются польские фермеры, передает ТАСС.
Как напомнила Украина, с Польшей был достигнут ряд договоренностей, включая соглашение о том, что пшеница, кукуруза, семена подсолнечника и рапса до июля пойдут через Польшу только транзитом. Киев подчеркнул, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации», и призвал избегать каких-либо «недоразумений».
Украина предложила согласовать новый меморандум о взаимопонимании, учитывающий интересы Украины и Польши в духе «конструктивного сотрудничества», чтобы «урегулировать вопрос транзита сельскохозяйственной продукции по территории Польши».
Неделю назад было объявлено, что Украина перестает экспортировать в Польшу кукурузу, пшеницу, подсолнечник и рапс. Украина согласилась прекратить импорт зерна в Польшу, оставив лишь транзит. В субботу Польша решила запретить ввоз в страну украинского зерна, в том числе для транзита.
Поляки заявили о «последних судорогах» Дуды
Пользователи Twitter раскритиковали президента Польши Дуду за призыв в отношении России
Интернет-пользователи раскритиковали президента Польши Анджея Дуду, вновь выразившего свою поддержку Киеву и призвавшего «перекрыть России кислород», чтобы якобы добиться завершения российской спецоперации на Украине.
Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) оставляли негативные комментарии на странице главы республики.
Так, комментатор Cacek написал, что эти заявления Дуды – его «последние судороги» в Европе. Он назвал Дуду «президентом автократического государства на грани диктатуры», и предсказал, что польский президент станет персоной нон-грата в странах, где установлена демократия. «Эту же участь ты уготовал полякам. Твое правление останется черной страницей в истории. Позор», – передает РИА «Новости» текст комментария.
Пользователь Mariusz T O считает, что заявление Дуды о России в очередной компрометирует Польшу.
Raf поинтересовался, говорили ли во время переговоров (заявление Дуды прозвучало на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом) о Польше, или вся повестка относилась только к Украине.
Пользователь Basia считает, что встреча с главой Австрии стала очередной непродуктивной поездкой Дуды. «Переливание из пустого в порожнее», – говорится в комментарии.
AnonM иронично поинтересовался, есть ли у Украины посол и министр, или их обоих представляет польский президент.
«Пан Дуда, вы дискредитируете пост, который занимаете. Или мы чего-то не знаем, и вы на самом деле президент Украины?» – высказался Pawel.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
В Кремле предложили разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход украинцев на польский язык.
Названы три этапа предстоящего украинского наступления
Военный эксперт Джерелиевский: Украинское наступление пройдет в три этапа
|
|
Украинское командование во время контрнаступления готовит три наступательные волны, считает военный аналитик Борис Джерелиевский.
Джерелиевский в комментарии Ura.ru назвал данные о предстоящем украинском наступлении «своеобразными».
Первой волной, по его словам, станет плохо подготовленная мобилизованная пехота, у которой будет «минимум прикрытия». Атаковать она будет по всей линии фронта, от Васильевки до Марьинки, уточнил эксперт.
Вторая волна будет брошена, если ВСУ найдут «слабое звено», если им удастся «продавить хотя бы переднюю оборону», считает Джерелиевский. Тогда в атаку отправят легкую западную бронетехнику и пикапы с пулеметами. По данным военного эксперта, в распоряжении ВСУ имеется около двух тысяч таких автомобилей.
В случае, если ВСУ решат, что им удалось закрепить прорыв, туда будут двигаться танки Leopard, тяжелая бронетехника типа Bradley, Stryker и подготовленная на Западе пехота, задачей которых будет максимальное расширение и углубление, добавил Джерелиевский.
При этом, по оценке эксперта, уровень подготовки украинских националистов к наступлению довольно слаб, а основной упор делают не на технику, а на «пушечное мясо». Джерелиевский считает, что Украину ждут чудовищные потери, а успех маловероятен.
Ранее американские СМИ писали, что в Вашингтоне сомневаются в успехе предстоящего украинского наступления.
Власти Украины объявили о разработке с США аналога «плана Маршалла»
Премьер Украины Шмыгаль заявил о намерении разработать с США аналога «плана Маршалла»
Украина и США разрабатывают аналог «плана Маршалла» для восстановления страны, стартом послужат американские инвестиции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что в результате встреч с представителями правительства США и бизнеса, поговорили об инвестициях и страховании военных рисков, об аналоге «плана Маршала» для Украины, о трансформации экономики, передает РИА «Новости».
Премьер подчеркнул отдельно, что обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличения военной помощи для контрнаступления украинской армии, и отметил срочность получения ракет большей дальности.
Ранее США обещали направить Украине в сентябре почти 5 млрд долларов.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты рассматривают возможность направления на восстановление Украины замороженных активов Центрального банка России на счетах в иностранных банках.
Замглавы Госдепартамента США напомнила, что Всемирный банк оценил восстановление Украины как минимум в 411 млрд долларов.
Российские силы вступили в бой за железнодорожный узел на западе Артемовска
Российские силы ведут бои за основной железнодорожный узел Артемовска (украинское название – Бахмут) в западной части города.
Боец «Группы Вагнера» сообщил РИА «Новости», что украинские боевики переместились в сторону железной дороги, «оттягиваются». «Они бегут, а мы их догоняем», – сказал он, добавив, что город почти перешел под российский контроль.
Российские военные, как сообщил боец, уже заняли центр Артемовска и продвигаются по другим направлениям, оттесняя украинских националистов на запад.
Ранее украинский военный Сергей Чреватый рассказал о беспрецедентно тяжелых боях в Артемовске.
В Минобороны накануне сообщили, что российские силы овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска.
Венгрия запретила импорт зерна с Украины
Министр сельского хозяйства Венгрии Надь сообщил о запрете Будапештом импорта зерна с Украины
|
|
До 30 июня Венгрия вводит запрет на импорт зерна с Украины, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.
Надь объяснил такое решение тем, что ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. В результате Венгрии пришлось ввести запрет на «импорт зерна и масличных культур с Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов». Отмечается, что такое же решение приняла Польша, передает ТАСС.
Венгрия рассчитывает на действия ЕС по поддержке европейских аграриев и пересмотр правил беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины, передает РИА «Новости».
Министр указал, что методы и приемы, которые Украина применяет в сельхозпроизводстве, запрещены в ЕС. Венгрия призвала ЕС гарантировать «справедливые рыночные условия» и обещала защищать своих фермеров и национальное сельское хозяйство.
Напомним, в польском Законодательном вестнике было опубликовано распоряжение министра развития и технологии Польши о запрете ввозить сельскохозяйственную продукцию с Украины до 30 июня. Украина упрекнула Польшу в нарушении договоренностей по продовольствию.
Пушилин рассказал о последствиях украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
Пушилин сообщил о гибели одного и ранении шести человек в результате украинского обстрела Донецка в пасхальную ночь
В результате украинского обстрела района Свято-Преображенского кафедрального собора в центре Донецка в пасхальную ночь один человек погиб, шестеро пострадали, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в Telegram, что один из снарядов попал в детский сад, «произошло возгорание». Также были повреждены рынок, близлежащие магазины, аптека.
«Твари и нелюди! Наши боевые расчеты уже работают по нейтрализации сволочей», – заявил он, подчеркнув, что угроза не прошла, жителям нужно быть осторожнее.
Напомним, вооруженные силы Украины в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 снарядов из РСЗО, ракеты упали вблизи собора, где шло богослужение. Всего за прошедшую ночь украинские войска обстреляли Донецк четыре раза.
Американский разведчик предсказал судьбу Зеленского
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский умрет от рук украинцев, которые восстанут против него
|
|
Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что президента Украины Владимира Зеленского ждет незавидная участь: он погибнет, причем, скорее всего, от рук украинцев.
Риттер в интервью YouTube-каналу Redacted заявил, что, исходя из гуманистических соображений, хотелось бы, что Зеленского и его семью на самолете или поезде отправили в изгнание, где они жили бы комфортно, «навсегда осужденные миром за то, что они сделали с украинским народом», передает РИА «Новости».
Однако реалистичный сценарий, по мнению Риттера, состоит в том, что Зеленский «умрет, скорее всего, от рук украинцев, которые восстанут против него».
Бывший офицер разведки морской пехоты США считает, что украинцы поднимут бунт против Зеленского, поскольку он «олицетворяет полный крах украинского общества». По его словам, Зеленский ответственен не только за ситуацию на фронте и «сотни тысяч погибших военнослужащих», но и за миллионы украинских граждан, которым пришлось покинуть дома.
«Это трагическая ситуация во всех отношениях», – посетовал бывший военный.
Накануне бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные хотят повесить Зеленского, пока до него «не добрались русские».
Войска России поразили пункты временной дислокации «иностранного легиона» ВСУ
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Бигма сообщил об ударах по «иностранному легиону» ВСУ
На донецком направлении российской артиллерией поражены пункты временной дислокации украинского «иностранного легиона», сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Иван Бигма.
Бигма сообщил, что «нанесен ряд огневых налетов» в районе населенного пункта Архангельское. Также нанесены удары по 129-й бригаде теробороны у населенного пункта Керамик и по 12-му батальону 110-й механизированной бригады ВСУ у Очередино.
Уничтожен склад боеприпасов ВСУ. У населенного пункта Победа подразделения РХБЗ с помощью ТОС «Солнцепек» уничтожили «опорный пункт противника вместе с личным составом», передает ТАСС.
Напомним, сообщалось, что в Артемовске ликвидирован 45-летний польский командир взвода «легиона» вооруженных сил Украины Михал Журек.
В парламенте Нидерландов власти страны назвали больными за помощь Украине
Депутат парламента Нидерландов Вилдерс назвал правительство страны больным из-за помощи украинским фермерам
Правительство Нидерландов уничтожает голландских фермеров, но помогает украинским, заявил лидер «Партии свободы», депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс.
Вилдерс в Twitter (соцсеть заблокирована в России) назвал правительство Нидерландов «больным и фальшивым», передает РИА «Новости».
В субботу министр внешней торговли и развития сотрудничества страны Лише Шрайнемахер сообщила, что Нидерланды через Всемирный банк оказывают помощь украинским фермерам, направив на эти цели 40 млн евро.
Напомним, летом голландские фермеры и поддерживающие их граждане королевства вышли на акции протеста, которые распространились по Нидерландам и в другие страны ЕС.
Вашингтон усомнился в успехе украинского контрнаступления
WP: Американские должностные лица сомневаются в успехе планируемого наступления ВСУ
|
|
По оценке американских должностных лиц, вооруженные силы Украины не обладают достаточным уровнем подготовки и нужными объемами боеприпасов, чтобы достичь значительных успехов в ходе планируемого наступления, пишут американские СМИ.
В статье внешнеполитического обозревателя газеты The Washington Post Дэвида Игнейшеса отмечается, что, согласно утечке секретных документов Пентагона, примерно два месяца назад американская разведка считала, что ситуация на Украине, «вероятнее всего, движется в направлении тупиковой». Автор публикации сообщил, что на минувшей неделе побеседовал с несколькими должностными лицами США и выяснил, что за прошедшее время «основная картина мало изменилась», передает ТАСС.
В материале говорится, что американские должностные лица «признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана». Они по-прежнему согласны с тем, что «сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении». При этом в февральских документах наиболее вероятным итогом считают «скромные территориальные приобретения», с этой оценкой в США согласны и сейчас, сказано в публикации.
При этом один источник в Пентагоне сказал изданию, что, судя по тренировкам ВСУ и их военным играм, у украинской стороны «есть шанс на успех».
Также в публикации говорится, что 70-80% территории Артемовска (украинское название – Бахмут) находится под российским контролем. Украинцы, пишет Игнейшес, «страшной ценой удержались, избежав символического поражения». При этом, по данным The Washington Post, США месяцами убеждали украинские власти дать команду к отступлению на возвышенность к западу от Артемовска, где им было бы проще обороняться. Тем не менее, украинцы под руководством президента Владимира Зеленского «решили остаться и сражаться».
Ранее в Кремле ранее усомнились в достоверности данных утечки.
CNN: Дружба с Путиным привела к дипломатическому прорыву Си Цзиньпина в мире
|
|
Столицу Китая за последний месяц посетила целая череда мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу бразильского государства Лула да Силву. Лидер КНР Си Цзиньпин перешел к «внешнеполитическому наступлению», особенную роль в котором играют его тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщают американские СМИ.
За минувший месяц председатель КНР Си Цзиньпин принял у себя лидеров Испании, Сингапура, Малайзии, Франции и Евросоюза. Многие страны начинают «поглядывать в сторону Пекина» на фоне замедления мировой экономики и конфликта на Украине, пишет сайт американского телеканала CNN.
Так, в пятницу список зарубежных официальных лиц, посетивших Поднебесную, пополнил президент Бразилии Лула да Силва, который, по версии американского телеканала, среди прочего хотел бы «добиться подвижек по вопросу российской спецоперации», передает RT содержание публикации.
CNN напоминает, что Китай не выступил с осуждением российской спецоперации. Несмотря на это, иностранные лидеры приезжают к Си Цзиньпину. Для китайского лидера, говорится в статье, это стало возможностью представить свое видение нового порядка, свободного от американских правил, а также рассказать о том, как Китай воспринимает угрозы.
Телеканал отмечает, что дипломатическая деятельность китайского руководства была сокращена в последние три года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, а также «упорного соперничества с США». Теперь, по мнению автора публикации, Си «ощущает острую необходимость перейти к действиям».
Доцент факультета международных отношений Наньянского технологического университета Сингапура Ли Минцзян считает, что китайское руководство переходит к строительству стратегических планов. Одна из целей – ослабление альянсов Америки, потому Китай предпринимает активные усилия по стабилизации и укреплению отношений с европейскими странами, а также по наращиванию сотрудничества с развивающимися странами, объяснил эксперт.
Си Цзиньпин использовал возвращение мировых лидеров в Пекин, вопреки их озабоченности сближением России и Китая, чтобы «аккуратно вставить в свои беседы с ними завуалированные выпады в адрес Вашингтона – и намекнуть на свои собственные взгляды на то, как можно было бы переформатировать миропорядок, пишет CNN.
По мнению американского телеканала, Пекин обеспокоился «сплочением» США и Европы на фоне российской спецоперации на Украине, и теперь своим ключевым направлением сделал «акцентирование экономических связей с европейцами» и «эксплуатирование разногласий между странами по обе стороны Атлантики».
Конфликт на Украине стал одной из ведущих тем визитов иностранных лидеров в Китай. Отдельные лидеры государств, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, видят в Си Цзиньпине потенциального союзника, «который, будучи близким другом Владимира Путина, может подтолкнуть того к заключению мира».
Хотя в ходе визита Макрона Китай и Франция пришли к согласию по нескольким моментам, касающимся конфликта – в том числе они заявили о недопустимости ударов по АЭС и необходимости защитить детей и женщин, – французскому лидеру в конечном счете так и не удалось убедить Си зафиксировать на бумаге что-либо, что он до этого еще не заявлял, признает CNN.
«Россия – единственная крупная держава, которая имеет во многом одинаковые с Китаем взгляды на то, как должны выглядеть мир и система международных отношений и как следовало бы решать различные политические вопросы. Россия для Китая незаменима», – уверен Ли Минцзян.
В свою очередь доцент Национального университета Сингапура Чун Цзя Ян заявил, что представления западных лидеров о возможности Си влиять на Путина дали китайскому лидеру «рычаг влияния, который позволит ему привлекать много внимания и, возможно, даже получать поддержку, которой ему без этого заручиться не удалось бы».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что отношения Москвы и Пекина демонстрируют устойчивость, а в современной обстановке высокая частота двусторонних встреч оправдана, так как важно сверять часы.
|
|