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Путин и Герасимов провели длительную беседу
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Президент России Владимир Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что беседа состоялась после того, как прошло совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, передает «Интерфакс».
По словам пресс-секретаря, в командном штабе СВО круглые сутки идет работа, президент присутствовал на одной из сессий с докладами по направлениям, а затем побеседовал с Герасимовым в кабинете, где была дана оценка ситуации.
Ранее сообщалось, что Путин в Ростове-на-Дону в ходе совещания в командном пункте специальной военной операции заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда других военачальников.
Российские военные поймали украинского велосипедиста-наводчика
Российскими военными в зоне спецоперации задержан украинский велосипедист-наводчик
Наводчик украинских военных был выявлен с помощью беспилотника и задержан в зоне ответственности Девятой гвардейской артиллерийской бригады Вооруженных сил России, сообщают СМИ.
Беспилотник снял, как мужчина ехал на велосипеде в непосредственной близости от российских позиций и снимал укрепления на камеру мобильного телефона, пишет «Военное обозрение».
Какое-то время БПЛА продолжал следить за велосипедистом. Тот убрал телефон и ускорился, но его задержала оперативная группа, находившаяся за стоящим на обочине автомобилем. Мужчину забрали в часть для разбирательства, пишет «Российская газета».
Напомним, военнослужащие Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, с помощью которого диверсанты передавали разведывательные данные о российских войсках.
Путин посетил Мариуполь
Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь
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Глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, осмотрел ряд объектов и поговорил с местными жителями, сообщила пресс-служба Кремля.
В город президент прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности, обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений, передает ТАСС.
Глава российского государства пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Он также осмотрел береговую линию Мариуполя в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места города, передает РИА «Новости».
Напомним, в субботу, в годовщину воссоединения Крыма с Россией Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
The Guardian: США возобновили депортацию россиян
The Guardian: Администрация Байдена «тихо» возобновила депортации россиян спустя год после приостановки
Администрация президента США Джо Байдена, несмотря на продолжающееся санкционное давление в отношении Москвы, «тихо» возобновила депортации в Россию, пишет The Guardian.
Издание пишет, что год назад процедуру депортации приостановили. Вместе с тем на этой неделе США депортировали россиянина, который ранее запросил убежище, сбежав от мобилизации. Служба иммиграционного и таможенного контроля США сообщила, что депортирует людей в другие страны, в том числе в Россию, передает RT c со ссылкой на The Guardian.
По словам адвоката Дженнифер Скарборо, сотрудники иммиграционной службы посчитали недостаточным основанием опасение за свою безопасность для получения убежища. Правозащитница утверждает, что еще двум россиянам, которые попали в США через Мексику, грозит депортация.
Напомним, США приостановили депортацию россиян после начала спецоперации на Украине.
В США предрекли Зеленскому неприятные решения по границам Украины
Newsweek: Киеву придется решать территориальные споры самостоятельно после выборов в США
В случае победы в США политиков, выступающих против поддержки Украины, Владимиру Зеленскому придется решать территориальные споры с Россией самостоятельно, пишет обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek.
Хаммер сообщил, что СМИ называют возможным кандидатом на президентских выборах США губернатора штата Флорида республиканца Рона Десантиса. Он заявил, что участие США в конфликте на Украине не служит национальным интересам страны. Десантис считает, что Вашингтон должен добиться мирных переговоров Москвы и Киева, передает РИА «Новости».
Хаммер поддерживает заявление Десантиса, и считает, что вопрос сохранения Киевом «квадратных футов спорной территории» не должен волновать США, учитывая, что русскоязычные регионы на востоке Украины сами хотят быть частью России.
По словам автора, государственные границы Украины после распада Советского Союза проведены произвольно, а Крым всегда находился под контролем России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в элите США созрел раскол по отношению к Украине.
Российские войска сорвали переброску резервов ВСУ на Купянском направлении
Российская группировка «Запад» сорвала две попытки разведки боем, а также переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, на купянском направлении группировка «Запад» сорвала две попытки ВСУ провести разведку боем в районе Гряниковки, а также переброску резервов и ротацию подразделений ВСУ в Першотравневого, передает ТАСС.
Зыбинский сообщил также, что в районе населенных пунктов Орлянское, Артемовка и Гряниковка были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, средствами ПВО был уничтожен БПЛА «Лелека-100», а артиллерия ВС России в районе населенного пункта Двуречное уничтожен минометный расчет противника.
Ранее в Минобороны сообщили, что огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила противника возле Двуречной, Синьковки, Котляровки Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР), ликвидированы порядка 60 военнослужащих.
Путин высказался о минировавших медприборы в Мариуполе украинских военных
Путин о минировавших медприборы в Мариуполе военных Украины: Нормальные люди так не делают
«Нормальные люди так не делали бы», заявил президент России Владимир Путин, комментируя действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые минировали медицинские приборы в Мариуполе.
Вице-премьера Марат Хуснуллин рассказал президенту, что по его поручению еще после освобождения города приезжал в больницу, где на тот момент были расположены раненые и беженцы. По его словам, украинские войска тогда минировали трупы, чтобы их нельзя было убрать, заминированы были «все медицинские приборы и оборудование», передает РИА «Новости».
«Нормальные люди так не делали бы», – ответил Путин.
Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию и пообещал расширять новые жилые кварталы в городе.
Глава минюста Германии пообещал «арестовать» Путина
RT: Министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента Владимира Путина
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Министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну, сообщили СМИ.
Как передает RT слова Бушмана, он ждет, что «МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования».
Он добавил, что выполнит требование МУС, если «нога Путина ступит на территорию Германии».
Ранее прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Путин осмотрел филармонию в Мариуполе
Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию
Президент России Владимир Путин во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию, следует из опубликованных кадров.
Ее, как рассказал сопровождавший главу государства вице-премьер России Марат Хуснуллин, «восстановили буквально за три месяца». Президент осмотрел здание и увидел, в частности, реконструированный центральный вход, помещения для хранения инструментов для занятий, актовый зал, передает ТАСС.
Хуснуллин доложил во время посещения президентом России Мариуполя, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик и уже подготовлена сметная документация.
Также Путин вместе с Хуснуллиным проехал по улицам Мариуполя. При этом движение в городе не перекрывалось, глава государства спокойно вел машину в потоке с другими автомобилями.
Зампред правительства, сидя на пассажирском кресле, сделал для президента импровизированную экскурсию, давая емкие пояснения о том, что за объекты они проезжают, что уже сделано и что еще предстоит сделать.
Хуснуллин обратил внимание Путина на полностью восстановленное освещение на дорогах. По его словам, те дороги, по которым пролегал маршрут российского лидера, «уже более или менее отремонтированы». Он также показал новые светофоры и благоустроенные скверы.
Вице-премьер также заметил, что в парке рядом с морем находятся и православный храм, и мечеть, они уже работают. «Кроме того, вице-премьер доложил, что в настоящий момент продумывается создание новых рабочих мест. «Народ стал возвращаться, когда увидели, что идет восстановление. Народ стал активно возвращаться просто семьями. Мы видим это четко и ясно», – прокомментировал он.
Хуснуллин также сообщил о запуске общественного транспорта. По его данным, уже работает 110 автобусов. «К лету хотим запустить первый трамвайный маршрут», – отметил он.
Особое внимание вице-премьер уделил восстановлению жилой инфраструктуры. В частности, он поблагодарил Путина за решение по льготной ипотеке для новых регионов. Также он рассказал о поддержке предпринимателей, которые захотят открыть магазины на первых этажах: они смогут получить беспроцентный кредит. Отдельно Хуснуллин отметил, что «хорошая перспектива» есть и у морского порта Мариуполя.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, осмотрел ряд объектов и поговорил с местными жителями.
Путин пообещал расширять новые жилые кварталы в Мариуполе
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В Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы, заявил президент России Владимир Путин.
Так он отреагировал на слова одной из жительниц города, которая назвала это место «маленьким кусочком рая». «Будем расширять это», – пообещал в ответ глава государства, передает ТАСС.
Путин, проехав на автомобиле вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным мимо вновь отстроенных жилых массивов, заглянул в один из дворов и там пообщался с жителями, которые уже успели получить здесь квартиры. Люди обступили президента и наперебой начали приветствовать его. «Мы по телевизору вас видели», – сказал один пожилой мужчина. «Ну, надо начинать знакомиться поближе», – под общий смех весело ответил ему Путин. «Даже не ожидал!», – сказал мужчина. «Такая работа», – ответил российский лидер.
«Вы здесь живете?» – спросил президент у собравшихся. Люди рассказали, что получили здесь квартиры. «Нравится?» – поинтересовался Путин. Люди затараторили: «нравится!», «комфортно», «современно». Одна из жительниц квартала со слезами на глазах благодарила президента за новое жилье. «Правда, спасибо вам за победу, – едва сдерживая эмоции, говорила она. – Дай вам Бог здоровья, счастья. Мы за вас молимся. Мы дождались!».
«Вот у меня первый этаж», – поспешил сообщить пожилой человек, с которым Путин только что познакомился. «У меня через пятнадцать дней после вашего дня рождения мое, тоже семьдесят, но остался без ничего», – сказал он. «Теперь есть все», – вставила одна из женщин. «Можете пройти, посмотреть, если есть желание, комнаты», – пригласил Путина его новый знакомый. Президент с удовольствием принял приглашение, заглянул на кухню, а в комнаты проходить не стал, «чтобы не беспокоить». «Вы извините, пожалуйста, что так вот неожиданно пришли», – немного смущенно проговорил он. «Рады видеть вас», – заверил хозяин квартиры.
На прощание Путин помахал жителям рукой, пожелав им всего хорошего.
Напомним, что глава российского государства Владимир Путин совершил рабочую поездку в Мариуполь, посетил ряд объектов и поговорил с местными жителями. Российский лидер во время поездки в Мариуполь осмотрел филармонию.
Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО
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Фактически Россия не применяет гиперзвуковое оружие в ходе СВО, но оно есть, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1».
Так, во время интервью журналист Павел Зарубин спросил, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин пояснил, что вопрос касается готовности России к более серьезным действиям, чем действия в рамках так называемой крымской весны, сообщает РИА «Новости».
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – ответил Путин.
Ранее Путин заявил, что Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям.
В ДНР назвали визит Путина в Мариуполь доказательством приверженности целям спецоперации
Депутат ДНР Бердичевский: Визит Путина в Мариуполь – поддержка людей и четкий сигнал Западу
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Несмотря на близость к линии боевого соприкосновения и колоссальные риски, президент Путин приехал в Мариуполь. Это серьезный знак для Зеленского и всего Запада, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее президент Владимир Путин посетил Мариуполь, где пообщался с местными жителями и оценил работы по восстановлению города.
«Мариуполь фактически находится в 150 км от линии боевого соприкосновения. То есть опасность обстрелов со стороны ВСУ все еще сохраняется. И если бы визит Владимира Путина был анонсирован заранее, противник попытался бы его саботировать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Но даже с учетом того, что поездка российского президента была неожиданной, риски сохранялись. И несмотря на это Путин проехался по городу на автомобиле, встретился и пообщался с местными жителями. Что, безусловно, вызвало настоящий вой в украинском сегменте соцсетей. Доходит до абсурда – уже пишут, что это якобы вовсе не Мариуполь, а совсем другой город», – иронично замечает собеседник.
«Сам визит крайне важен для населения, его значимость сложно переоценить. Глава государства продемонстрировал, что ему не безразлично, как там живут простые граждане, как налаживается мирная жизнь, в каких условиях сейчас они живут. Ну и, конечно, это станет четким сигналом как для Зеленского, так и для всего Запада», – полагает депутат.
«Еще в 2014 году Владимир Путин на одной из церковных служб сказал, что ставит свечи за защитников Новороссии. То есть уже тогда, судя по всему, было решено, что Россия намерена отстаивать интересы территорий. И вчерашняя поездка в Крым, а также сегодняшний визит в Мариуполь лишний раз подтверждают, что Россия не станет отступать от поставленных целей», – заключил Бердичевский.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.
Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.
Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
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Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Путин заслушал доклады военачальников в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
Президент России Владимир Путин в Ростове-на-Дону в ходе совещания в командном пункте специальной военной операции заслушал доклад начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова и ряда других военачальников, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин заявил, что уделит докладам военных столько времени, сколько потребуется, передает ТАСС.
Напомним, в субботу Путин неожиданно приехал на автомобиле в Севастополь, а позднее совершил рабочую поездку в Мариуполь. В начале марта Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность объектов.
Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
Политолог Шеслер: Путин поездкой в Мариуполь, несмотря на риски, показал, что Донбасс – это Россия
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Мариуполь является одним из самых успешных примеров восстановления города после тяжелейших боев. И визит президента внушает населению надежду на скорое возвращение полноценной мирной жизни, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее президент РФ Владимир Путин посетил Мариуполь, где встретился с местными жителями и оценил восстановительные работы.
«Визит Владимира Путина окончательно расставил все точки над «i» в вопросе новых регионов России. Эта поездка еще раз показала, что возвращение территорий является закономерным действием. Теперь даже Западу очевидно, что никакого отката назад не будет», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Также важно понимать, что все процессы, которые сейчас происходят в Мариуполе, в полной мере отражают отношение Москвы и лично Владимира Путина к людям. В целом можно сказать, что это один из самых успешных примеров восстановления городов после тяжелейшего периода разрушений и массовых жертв», – рассуждает собеседница.
«Мы видим, как буквально на глазах возрождается вся инфраструктура города – жилые дома, медицинские учреждения, дороги и промышленные объекты. Все это порождает у местного населения определенный оптимизм. И визит президента этому серьезно способствует», – полагает эксперт.
Политолог также отметила риски, с которыми был сопряжен визит Владимира Путина в Мариуполь. «Практически вся территория ДНР на сегодняшний день все еще находится под угрозой обстрелов со стороны ВСУ. И поездка вопреки опасности подчеркнула, что Донбасс – это Россия», – пояснила она.
«Примечательно, что президент приехал в Мариуполь после Крыма. Запад, несмотря на звучащие оттуда заявления, уже понял, что Россия ни при каких обстоятельствах не отдаст полуостров. И поездка в Донбасс как бы показывает, что между этими регионами можно ставить знак равенства», – заключила Шеслер.
В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. В город глава государства прибыл на вертолете. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях. Как сообщили в Кремле, в частности обсуждалось строительство новых жилых микрорайонов, а также социальных и образовательных объектов, инфраструктуры ЖКХ, медицинских учреждений.
Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.
Отдельного внимания была удостоена филармония, восстановленная, по словам Хуснуллина, «буквально за три месяца». Вице-премьер также сообщил, что принято решение при восстановлении центра города сохранить его облик, уже подготовлена сметная документация.
Президент также проехал по улицам Мариуполя за рулем автомобиля. Примечательно, что движение в этот момент не перекрывалось – глава государства ехал на машине в общем потоке. Среди прочего, Путину показали, что освещение на дорогах полностью восстановлено, само полотно практически отремонтировано, установлены новые светофоры и благоустроены скверы.
Днем ранее, в годовщину воссоединения Крыма с Россией, Путин посетил Севастополь, также за рулем. Поездка заранее не анонсировалась, визит Путина в регион стал неожиданностью.
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Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно
Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно, но Украину готовили к войне
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Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры с Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что Россия исходила из того, что Москве удастся решить конфликт мирными средствами, и не стремилась к конфронтации, передает РИА «Новости».
«И все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан» – добавил российский лидер.
«Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим – нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации», – подчеркнул Путин.
Глава государства также добавил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, есть и другие современные системы, которых не было в 2014 году.
«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – сказал Путин.
Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в вопросе сроков начала СВО сослагательное наклонение применять невозможно.
Ранее сообщалось, что Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.
Рогов рассказал о кишащем наемниками Запорожье
Рогов: Город Запорожье «кишит» украинскими военными и иностранными наемниками
Город Запорожье переполнен украинскими военными, местные жители фактически взяты в заложники, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризованных городов, который «буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наемниками», а объекты гражданской инфраструктуры используются в качестве военных объектов, передает «Интерфакс».
По его словам, украинские военные используют для размещения заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы города.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.