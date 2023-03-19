Путин и Герасимов провели длительную беседу

Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно

Путин: Россия рассчитывала решить вопрос Донбасса мирно, но Украину готовили к войне

Россия хотела решить проблему Донбасса мирным путем, однако партнеры с Запада «водили Москву за нос», а Киев готовили к боевым действиям, заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Во время интервью Путину был задан вопрос о том, не стоило ли начать военную спецоперацию на Украине в 2014 году. Путин ответил, что Россия исходила из того, что Москве удастся решить конфликт мирными средствами, и не стремилась к конфронтации, передает РИА «Новости».

«И все, что произошло в Крыму, произошло, как вы знаете, с колес. Это для всех очевидно. Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите. Именно в силу того, что на них уже там наезжали, как на самой Украине говорят, нацики. Наша была святая обязанность защитить крымчан» – добавил российский лидер.

«Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но как выясняется сейчас, мы это видим – нас просто водили за нос, никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. И она предприняла две крупномасштабные войсковые операции с использованием тяжелой техники, артиллерии, авиации», – подчеркнул Путин.

Глава государства также добавил, что Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие в ходе военной спецоперации на Украине, но оно есть, есть и другие современные системы, которых не было в 2014 году.

«Значит, у нас, несмотря на ожидания противника, ничего не рухнуло, все работает, и карта «Мир» работает, и финансовая система функционирует, банки наращивают свои возможности. Что было бы в 2014 году? Очень трудно сказать. Ну и наконец – нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития сухопутных войск, но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. Да, мы его не применяем фактически, но оно есть. Понимаете? Есть и другие системы современные, а в 2014 году ничего подобного не было», – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что в вопросе сроков начала СВО сослагательное наклонение применять невозможно.

Ранее сообщалось, что Путин провел длительную беседу с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым.