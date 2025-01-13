Кучеров стал третьим бомбардиром НХЛ с 20 голами за сезон

Кучеров в 10-й раз в карьере забросил 20 шайб в регулярном сезоне НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, хоккеисты «Тампы» уверенно обыграли «Питтсбург» в очередном матче НХЛ со счетом 5:2. Одним из главных героев встречи стал Никита Кучеров, который забросил две шайбы и сделал голевую передачу. Теперь на его счету в текущем сезоне 62 очка, включая 20 шайб и 42 передачи, что позволяет ему занимать третье место в списке бомбардиров.

Кучеров стал четвертым игроком «Тампы», которому удалось забросить 20 голов в этом сезоне, присоединившись к Брендону Хагелю, Джейку Гюнцелю и Брейдену Пойнту. Это достижение стало 10-м в его карьере, что позволяет ему занимать третье место в истории клуба по этому показателю наряду с Мартеном Сен-Луи. Лидируют Стивен Стэмкос и Венсан Лекавалье.

На текущий момент «Тампа» занимает третье место в Атлантическом дивизионе, имея в активе 49 очков после 41 матча.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ после того, как забил победный гол в матче против «Далласа» и отдал две результативные передачи. Газета сообщала, что Кучеров вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ, набрав 72 очка в 45 матчах. Он также помог «Тампе» разгромить «Сиэтл» с итоговым счетом 8:2, набрав четыре результативных балла.