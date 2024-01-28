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Россиянин Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ
Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 6:3 на своей площадке обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал два очка и возглавил гонку бомбардиров лиги, сообщили СМИ.
Как пишет «Чемпионат», на счету Кучерова стало 85 (32+53) очков в текущем регулярном чемпионате НХЛ, он обошел в гонке бомбардиров Натана Маккиннона из «Колорадо», в активе которого 84 (31+53) очка, и вышел на единоличное первое место в списке лучших бомбардиров лиги.
Ранее Кучеров был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.