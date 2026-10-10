Сербия приступила к созданию ИИ-модели с учетом опыта России и Китая

Tекст: Вера Басилая

Белград разрабатывает национальную языковую модель искусственного интеллекта, сообщил на полях II Глобального цифрового форума в Москве госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что ключом к регулированию искусственного интеллекта является то, как Китай и Россия подходят к этому вопросу. Что-то среднее между этими двумя подходами мы и берем за основу», – указал Матович.

Он назвал российский опыт создания нейросетей очень полезным. По оценке госсекретаря, отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, включая чат-боты, ничуть не уступают западным аналогам, а в некоторых аспектах могут их превосходить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сербия решила использовать российский опыт при разработке аналога «Госуслуг».

В четверг в Сербии с помощью искусственного интеллекта восстановили утраченное знамя русских добровольцев.

Власти Сербии пообещали углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС.