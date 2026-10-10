Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.2 комментария
Глава Fennovoima пожаловался на решение арбитража по спору с «Росатомом»
Глава Fennovoima Суурнякки пожаловался на решение арбитража по спору с Росатомом
Генеральный директор финской компании Fennovoima Матти Суурнякки назвал разочарованием решение Международного арбитража о признании незаконным разрыва контракта с Росатомом на строительство АЭС «Ханхикиви-1».
Суурнякки подчеркнул, что финская компания была уверена в наличии веских оснований для расторжения договора с Росатомом. При этом Суурнякки отметил, что в решении суда есть как отрицательные, так и положительные стороны с финансовой точки зрения, передает РИА «Новости».
«Это для нас разочарование», – заявил Суурнякки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Росатом выиграл арбитраж по спору о строительстве АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии. Контракт был подписан в 2013 году. В мае 2022 года Fennovoima расторгла договор, сославшись на якобы имевшее место нарушение сроков и ухудшение политической ситуации. В декабре 2022 года Международный совет по разрешению споров отказал финской стороне в финансовых претензиях к российской госкорпорации.