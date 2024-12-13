Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ благодаря шести очкам в матче против «Калгари»

Tекст: Мария Иванова

Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», был признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает РИА «Новости». В матче против «Калгари Флэймз» Кучеров набрал шесть очков, забросив одну шайбу и отдав пять голевых передач, что помогло «Тампе» разгромить соперника со счетом 8:3.

Среди других звезд дня также отметились Скотт Лоутон из «Филадельфии Флайерз», который оформил покер в матче с «Детройт Ред Уингз», и Брайан Раст из «Питтсбург Пингвинз», оформивший хет-трик и голевую передачу в игре с «Монреаль Канадиенс».

Кроме того, этот матч позволил Кучерову подняться на второе место в списке бомбардиров текущего сезона, набрав 44 очка в 25 матчах и обогнав Кирилла Капризова из «Миннесоты Уайлд». Он уступает только Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш».

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский также показал достойную игру, отразив 19 из 22 бросков. «Тампа-Бэй» набрала 32 очка в 27 матчах, занимая четвертое место в Атлантическом дивизионе, а «Калгари» находится на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

Следующие матчи пройдут в ночь на 15 декабря: «Лайтнинг» сыграют с «Сиэтл Кракен», а «Калгари» встретится с «Флоридой Пантерз».

Ранее российский форвард Никита Кучеров был признан второй звездой дня НХЛ благодаря заброшенной шайбе и двум результативным передачам в матче против «Ванкувера».

Между тем Матвей Мичков, нападающий «Филадельфии», в матче против «Коламбуса» отдал две голевые передачи, что позволило ему продлить свою результативную серию до пяти матчей в регулярном сезоне НХЛ.

Отметим, что интерес российских граждан к футболу снизился, уступив популярности хоккею, который они считают национальным видом спорта.