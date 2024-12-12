ВЦИОМ: Россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта

Tекст: Алексей Дегтярев

Около 80% россиян считают, что в стране есть национальные виды спорта, среди которых ключевое место занимают зимние олимпийские дисциплины. Хоккей занял первое место (27%), фигурное катание и футбол оказались на второй строчке (по 9%), говорится в опубликованном на сайте ВЦИОМ исследовании.

Мужчины и женщины по-разному оценивают национальные виды спорта. Мужчины чаще выбирают хоккей и самбо, в то время как женщины часто отдают предпочтение фигурному катанию и гимнастике.

Согласно результатам, жители Москвы и Петербурга чаще называют фигурное катание национальным спортом (18%), чем жители других городов (5–11%). Хоккей в этих двух столицах поддерживают 22% опрошенных, однако в городах-миллионниках он лидирует с 40% голосов. Лишь 3% россиян считают, что в стране нет национальных видов спорта.

Россияне идентифицируют спорт как национальный по ряду причин – успехи спортсменов, климатические особенности страны и общественный интерес.

Этот опрос проводился 7 декабря среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В сентябре исследование ВЦИОМ показало, что в России число людей, безразличных к футболу, увеличилось до 77%.