Страны еще недавно находились если не на грани войны, то на пороге большого геополитического столкновения в Восточном Средиземноморье. Французов, судя по действиям их военных кораблей у берегов Ливии, обеспокоила активность и успехи турок. В Ливии игроки поддерживали разные противоборствующие лагеря. Не говоря уже о том, что внешнеполитические концепции Турции и Франции входят в прямое противоречие. Но, похоже, игроки отложили противоречия в сторону.3 комментария
Россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта
ВЦИОМ: Россияне назвали хоккей главным национальным видом спорта
Интерес российских граждан к футболу снизился, уступив популярности хоккею, который они считают национальным видом спорта, сообщили во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на свое новое исследование.
Около 80% россиян считают, что в стране есть национальные виды спорта, среди которых ключевое место занимают зимние олимпийские дисциплины. Хоккей занял первое место (27%), фигурное катание и футбол оказались на второй строчке (по 9%), говорится в опубликованном на сайте ВЦИОМ исследовании.
Мужчины и женщины по-разному оценивают национальные виды спорта. Мужчины чаще выбирают хоккей и самбо, в то время как женщины часто отдают предпочтение фигурному катанию и гимнастике.
Согласно результатам, жители Москвы и Петербурга чаще называют фигурное катание национальным спортом (18%), чем жители других городов (5–11%). Хоккей в этих двух столицах поддерживают 22% опрошенных, однако в городах-миллионниках он лидирует с 40% голосов. Лишь 3% россиян считают, что в стране нет национальных видов спорта.
Россияне идентифицируют спорт как национальный по ряду причин – успехи спортсменов, климатические особенности страны и общественный интерес.
Этот опрос проводился 7 декабря среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
В сентябре исследование ВЦИОМ показало, что в России число людей, безразличных к футболу, увеличилось до 77%.