Мичков продлил результативную серию до пяти матчей в НХЛ

Форвард «Филадельфии» Мичков отдал две передачи и лидирует среди новичков НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, клуб «Филадельфия» обыграл «Коламбус» со счетом 5:3 в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей отличились Ноа Кэйтс, Оуэн Типпетт, Трэвис Конекны и Морган Фрост. Матвей Мичков, российский форвард, внес значимый вклад в победу, отдав две голевые передачи, благодаря чему его результативная серия достигла пяти матчей подряд.

На сегодняшний день Мичков лидирует среди новичков по количеству набранных очков, имея на своем счету 27 очков, из которых 11 – это заброшенные шайбы, а 16 – передачи. Это позволяет ему опережать ближайшего соперника – защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона, у которого 19 очков.

Команда «Филадельфия» занимает четвертое место в Столичном дивизионе, набрав 30 очков в 29 матчах. «Коламбус», в свою очередь, находится на последней позиции с 27 очками в 28 играх. В ближайшем матче «Филадельфия» встретится с «Детройтом», а «Коламбус» примет «Вашингтон».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Никита Кучеров был признан второй звездой дня НХЛ после матча с «Ванкувером»; Кирилл Капризов из «Миннесоты» набирает 38 очков и выходит на первое место в списке бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги; Александр Овечкин оформил хет-трик в матче против «Вегас Голден Найтс».