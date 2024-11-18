Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтону» над «Вегасом»

Овечкин впервые забил Самсонову и оформил 31-й хет-трик в карьере в НХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости». Встреча в Парадайсе завершилась со счетом 5:2. Главным героем вечера стал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, оформивший хет-трик на 6-й, 38-й и 60-й минутах. Джейкоб Чикран и Якуб Врана также внесли свой вклад в победу команды, забросив по одной шайбе.

У «Вегаса» отличились Бретт Хауден и Киган Колесар. Овечкин, в текущем сезоне набравший 23 очка за 17 матчей, провел 176-й матч в НХЛ, в котором забросил две и более шайбы. Этот показатель уступает лишь рекорду Уэйна Гретцки – 189 матчей. Также Овечкин впервые в карьере поразил ворота российского голкипера «Вегаса» Ильи Самсонова, отразившего 20 из 24 бросков.

Интересно, что теперь Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу вратарей, которым забивал, достигнув отметки в 177 вратарей. Этот результат он разделил с Патриком Марло, уступая лишь Ярому Ягру, который забивал 178 разным голкиперам. Хет-трик стал для Овечкина 31-м в карьере в чемпионатах НХЛ.

«Вашингтон» впервые в своей истории обыграл «Вегас» на выезде в рамках чемпионатов НХЛ. Игроки «Вегаса» Иван Барбашев и Павел Дорофеев не смогли набрать очков в этом матче.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 31 шайбы, забив свою 864-ю шайбу в матче против команды «Флорида Пантерз» сообщалось. Овечкин ранее принес победу «Вашингтону» в матче против «Нэшвилла», что подчеркивает его высокий уровень игры в текущем сезоне.